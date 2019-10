Chefarzt Dr. Ulrich Preuß und Erzieherin Fine Kaptein berichten über die Arbeit in der Tagesklinik in Schweicheln Foto: Karin Koteras-Pietsch

Von Karin Koteras-Pietsch

Hiddenhausen (WB). Der Schüler schreit den Lehrer an, tritt ihm vor das Schienbein. Ein anderes Kind hat Panikattacken. Das sind nur zwei Beispiele dafür, was es bedeutet, wenn die Psyche von Kindern und Jugendlichen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Fachliche Hilfe finden Betroffene unter anderem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Auf dem Gelände der Diakonie in Schweicheln gibt es eine Tagesklinik mit zehn Plätzen. Die Tagesklinik ist Teil der Klinikum Lippe Kinder- und Jugendpsychiatrie mit stationären und Tages-Kliniken in Minden, Bad Salzuflen, Detmold, Bielefeld und eben Herford/Schweicheln.

Am Wochenende nach Hause

Es sei die Grundidee gewesen, den Patienten mit den Einrichtungen nah zu sein, erläutert Dr. Ulrich Preuß, Chefarzt der Klinikum Lippe Kinder- und Jugendpsychiatrie. Anfang des neuen Jahrhunderts habe es diesen Trend hin zur Tagesklinik gegeben, sagt Preuß.

Die jungen Patienten werden zunächst in der Institutsambulanz in Bad Salzuflen vorgestellt. Diese überweist dann an die Tagesklinik. »Voraussetzung ist, dass die Kinder weniger schwere Störungen haben und Tagesklinik-fähig sind. Das bedeutet, sie sind so stabil, dass sie abends und am Wochenende nach Hause können«, erklärt der Chefarzt.

Schule macht Druck

Persönlichkeitsstörungen, psychische Störungen, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), Angststörung, Sozialverhaltensstörung oder Depression sind die häufigsten Gründe für einen Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

ADHS beispielsweise werde häufig erst in der Schule erkannt, weiß der Mediziner. »Die Eltern haben die Störung meist toleriert, weil ihr Kind immer schon so war. In der Schule wird es dann doch so auffällig, dass ein Arzt hinzugezogen wird. Die Schule macht hier Druck«, sagt Preuß.

Stationsleitung hat Jürgen Wostmann

Und er nennt ein weiteres Beispiel: Die Zahl der Kinder psychisch kranker Eltern nehme zu. Die Kinder würden oft wochenlang krank gemeldet und zu Hause bleiben. »Psychisch kranke Eltern leben immer mehr ein normales Leben und bekommen auch Kinder«, berichtet der Chefarzt. »Eltern mit Depressionen sind oft aber nicht stabil genug für den Alltag. Sie sind überfordert und das spiegelt sich in den Kindern wider. Ein solche Situation kann sich in einer psychischen Störung bei dem Kind manifestieren.«

Seit 2001 kümmern sich in der Tagesklinik auf dem Gelände der Jugendhilfe Fachleute um die psychisch kranken Kinder. Von 7 bis 17 Uhr werden sie hier von fünf Pflegekräften, vier Therapeuten (zwei Psychologen, ein Ergotherapeut, eine Kunsttherapeutin) und einer Oberärztin betreut. Die Stationsleitung hat Jürgen Wostmann. Daneben gibt es eine kleine Schule mit zwei Lehrern und einer Sekretärin.

Therapie im Vordergrund

»Die Therapie steht bei uns immer im Vordergrund, alles andere wird drumherum geplant«, erläutert Erzieherin Fine Kaptein. Es gibt Einzel- und Gesprächstherapie, zweimal wöchentlich stehen Psycho- und Ergotherapie an.

Darüber hinaus gibt es ein Training, bei dem die sozialen Kompetenzen geschult werden sollen. »Hier lernen die jungen Patienten, wie sie sich benehmen sollten«, sagt Fine Kaptein.

Training für Eltern

Wie formuliere ich eine Bitte? Wie gehe ich mit Ablehnung um? Das sind nur zwei Beispiele für Themen in dem Training. Mindestens alle zwei Wochen stehen außerdem Familiengespräche mit den Eltern an. »Das kommt jeweils auf die Wünsche der Eltern an. Dabei geht es häufig auch weniger ums Kind als eher um die Probleme der Eltern«, sagt Kaptein und weist auch auf das Elterntraining hin, das Eltern in ihren pädagogischen Fähigkeiten stärken soll.

Ein Aufenthalt in der Tagesklinik dauert im Durchschnitt drei Monate. »Dass ein Patient früher geht, ist eher die Ausnahme«, sagt die Erzieherin. Die Jungen und Mädchen sind im Alter von drei bis 18 Jahren, Ausnahmen gibt es auch hier. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist eng. Denn Ziel sei immer, so Kaptein und Preuß, die Kinder wieder in die Familien zu bringen. »Unser Grundsatz ist: mit den Familien für die Familien zu arbeiten«, sagt Ulrich Preuß.