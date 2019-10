Von Annika Tismer

Damit das nicht so bleibt, gibt es seit Juni die Busbegleiter der Mobil-Agenten. Insgesamt drei Ehrenamtler fahren seither an jedem Freitagnachmittag mit der Linie 646 und helfen, wo es gerade nötig ist. »Mal sind es schwere Einkaufstaschen, die man mit trägt, mal ist es die Hilfe beim Einsteigen mit einem Rollstuhl und mal die Frage nach dem besten Busticket«, erklärt Hans-Herbert Bents, einer der drei Busbegleiter.

Busbegleiter bekannter machen

Durch diese Unterstützung sollen langfristig mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. »Denn manch einer traut sich vielleicht einfach nicht, weil ihm die entsprechenden Informationen fehlen oder aber er die Fahrt aus unterschiedlichen Gründen alleine nicht schaffen kann«, sagt Bents.

Schon jetzt hat er häufig die Erfahrung gemacht, dass die Kunden dankbar für die Unterstützung durch die Busbegleiter sind. »Vielen sind wir gar nicht bekannt und sie freuen sich, wenn wir dann auftauchen. Andere fahren inzwischen fast schon als Stammgäste mit uns«, sagt er.

Freuen würde sich Bents, wenn die Busbegleiter langfristig noch bekannter würden. »Je mehr Menschen von uns wissen, desto mehr können wir erreichen.« Damit das so kommt, besuchen er und seine Kollegen aktuell verschiedene Gruppen und Vereine in der Gemeinde, in denen sie ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen.

Ehrenamt bereitet Freude

Aktuell kann diese aber nur freitagsnachmittags angeboten werden. »Für mehr Termine reichen unsere Kapazitäten momentan nicht.« Ehrenamtliche, die Zeit und Lust haben, ebenfalls Schichten zu übernehmen, dürfen sich deshalb gerne bei ihm melden. »Und wenn es nur mal hier und da ein kleiner Zeitraum ist.«

Dass dieses Ehrenamt viel Freude bereiten kann, weiß Bents nur allzu gut: »Man kommt mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch und kann dabei noch Gutes tun.« So erinnert er sich zum Beispiel an eine Situation, in der eine E-Rollstuhlfahrerin mit dem Bus fahren wollte, aber der Motor ihres Hilfsmittels versagte. »Da habe ich dann das Sanitätshaus informiert und der Dame so helfen können.«

Begleitung als Pilotprojekt

Auch in vielen anderen Situationen hat er schon oft große Dankbarkeit zu spüren bekommen. »Daher wäre es schön, wenn das Angebot noch mehr genutzt würde und natürlich auch, wenn wir weitere Unterstützer bekommen könnten.

Denn momentan läuft die Begleitung als Pilotprojekt und ist für ein Jahr angesetzt. »Wenn es danach weitergehen würde und vielleicht sogar mit noch mehr Zeiten, an denen Busbegleiter helfen, wäre das natürlich toll.«

Wer das Angebot momentan nutzen oder unterstützen möchte, kann sich telefonisch bei Andrea Stroba von der Gemeinde Hiddenhausen melden unter der Telefonnummer 05221/964230.