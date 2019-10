Ausstellung in der Sparkasse Schweicheln an der Falkendieker Straße 2: Der Hiddenhauser Künstler Hans Schnatwinkel (rechts) zeigt hier Kundenbetreuerin Michaela Pahmeyer und Filialleiter Stefan Krüger sein Bild eines Hurrikans. Foto: Stefan Wolff

Von Stefan Wolff

Hiddenhausen (WB). Mit seiner Kunst möchte der Maler Hans Schnatwinkel seine Mitmenschen für die Veränderungen in der Natur empfänglich machen – ob nun in der Tier- und Pflanzenwelt im heimischen Garten oder in den Regenwäldern der Tropen.

Einige seiner Motive gehen auf die eigenen Beobachtungen des Künstlers zurück, bei andere wurde er durch Berichte in den Medien inspiriert. Eine Auswahl seiner Bilder zeigt noch bis Mitte November eine Ausstellung in der Sparkasse Schweicheln an der Falkendieker Straße 2.

Die Gletscher schmelzen

Gleich zwei seiner Bilder zeigen schmelzende Gletscher. »Auf einer Reise in Norwegen habe ich das Blau eines Gletschers erleben können. Als ich zehn Jahre später wieder dort hinkam, war nichts mehr von ihm zu sehen«, erzählt Hans Schnatwinkel.

Ein Bericht in den Nachrichten inspirierte ihn, einen brennenden Urwaldbaum zu malen. »Neben dem brennenden Baum, den das Feuer in CO2 verwandelte, habe ich einen gesunden Baum als Sauerstoffspender gemalt.« Den Künstler belastet es, dass die brennenden Urwälder in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen würden, nur weil sie kaum noch in den Nachrichten vorkommen.

Inspiration auch in der Heimat

Die Bilder der Verwüstungen auf den Bahamas veranlassten Schnatwinkel, einen Hurrikan zu malen. Dynamisch breiten sich die Wirbel über die Bildfläche aus, in ihrer Mitte aber sitzt bedrohlich das schwarze Auge des Sturms.

Auch in seinem Heimatdorf Schweicheln findet Hans Schnatwinkel Inspiration für seine Bilder. So zeigt eine Arbeit Steingärten und Stacheldrahtzäune. In einer Ecke aber sitzt verloren ein kleiner Vogel. Wegen solcher Gärten würde immer mehr Lebensraum für Vögel und Insekten verloren gehen. »Das betrifft uns auch hier in Schweicheln«, konnte der Künstler beobachten.

Kleiner Lebensraum für Vögel

Gefährdet seien auch Wildblumen, Farne und Moose. Was auf dem Spiel steht, zeigt Hans Schnatwinkel mit dem sehr idyllisch wirkenden Bild einer grünen Wiese, auf der viele bunte Blumen wachsen. Fröhlich mutet ein Exponat an, das viele verschiedene Insekten und Vögel zeigt. Doch auch ihr Lebensraum sei bedroht. »Sehr viele bemerken, dass es immer weniger Vögel und Schmetterlinge gibt.«

Der Künstler freut sich, dass er seine Bilder in der Sparkasse Schweicheln zeigen kann. »Es ist mir wichtig, die Örtlichkeiten in meinem Heimatdorf zu nutzen«, sagt er. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Sparkasse besucht werden. Die Bilder können auch gekauft werden.