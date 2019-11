Hiddenhausen (WB). Die 100 ist zwar noch nicht ganz voll, aber das 95-jährige Bestehen des Posaunenchores des CVJM Eilshausen ist für dessen Mitglieder trotzdem ein guter Grund zum Feiern. Am kommenden Sonntag, 10. November, laden sie deshalb zu einem Konzert ein.

Im Jahr 1924 wurde der Chor gegründet – zu einer Zeit, die in der Deutschen Geschichte als Weimarer Republik bekannt wurde. Früher wie heute war der Posaunenchor eine lebhafte, sich ständig verändernde Gruppe, die stets ein Ziel einte: gemeinsam neue Musik zu erarbeiten und aufzuführen. Freude an der Musik, die musikalische Verkündigung und eine lebendige Gemeinschaft sind bis heute die Säulen, die den Chor tragen.

Alte und neue Bläsermusik

Das Geburtstagskonzert greift im Titel diese Säulen auf: Es heißt »Lebensblech«. Mädchen, Frauen, Jungen und Männer im Alter von 14 bis 83 Jahren bilden den aktuellen Posaunenchor. Und für viele von ihnen ist diese Gemeinschaft ein wichtiger Teil ihres Lebens. Manch einen begleitet der Chor gar ein Leben lang, denn einige der Mitglieder sind bereits seit mehreren Jahrzehnten dabei.

»Lebensblech« soll ein Konzert sein, bei dem ein breites Spektrum alter und neuer Bläsermusik erklingt, wobei die Komponisten der meisten Stücke jünger sind als viele Chormitglieder. Die Bläser unter der Leitung von Andreas Lechtermann versprechen eine Mischung aus geistlichen Stücken, nicht textgebundenen Kompositionen und Popstücken. Unterstützt werden sie am Schlagzeug durch Thomas Kretschmann. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Eilshausen.