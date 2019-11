Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Die Tänzer haben Aufstellung genommen, alle adrett in schwarz und weiß gekleidet, die Cowboyhüte dürfen nicht fehlen. Mit den Westerntänzern hat der Schweichelner Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein untypisches Angebot unter seinem Dach.

Die Gruppe hatte jetzt zu ihrer Jahresveranstaltung bei Kaffee und hausgemachten Torten geladen. Etwa 70 Zuschauer reihten sich im Treffpunkt Am Kartel eng aneinander, um dann das aktuelle Tanzprogramm der Gruppe anzuschauen.

Mit dem Westerntanzcafé hat die Truppe im gemütlichen Kreis ein Jubiläum gefeiert, denn im vergangenen Monat jährte sich die Gründung zum fünften Mal.

Gründung im Jahr 2014

Eine »fixe Idee« hatte die AWO-Ortsvereinsvorsitzende Christhild Köppenkastrop, als sie die Sonny-Line-Dancer aus Minden einlud, um das AWO-Tanzcafé zu beleben. Zu ihnen gehörte damals Dieter Arbeiter, ehemaliger Mitarbeiter der Großgemeinde Hiddenhausen.

»Das hat leider nicht geholfen und wir haben das Tanzcafé wieder eingestampft«, blickt Köppenkastrop zurück. Aber der Line Dance hat ihr gefallen und sie bat Arbeiter, ein solches Angebot innerhalb des Vereins zu etablieren. Der Country-Fan sagte zu. »Im September 2014 haben wir dann mit 18 Leuten die Gruppe gegründet«, blickt Arbeiter zurück.

»Ich hätte nie gedacht«, gesteht Christhild Köppenkastrop, selbst Westerntänzerin, »dass da langfristig was draus wird«. Anfangs sei nur einmal im Monat trainiert worden. »Das hat zwar allen Spaß gemacht, war aber nicht besonders effektiv«, erzählt Dieter Arbeiter, der seiner Leidenschaft folgend sogar schon die Country-Metropole Nashville bereist hat.

Den ersten Auftritt haben die Tänzer bei der Weihnachtsfeier des Vereins, ein Vierteljahr nach Gruppengründung, aufs Parkett gelegt. Mittlerweile wird jeden Donnerstag und jeden zweiten und vierten Montag des Monats im Treffpunkt trainiert. »Da kann man natürlich viel mehr erreichen«, sagt Arbeiter.

Gruppe nimmt nicht an Wettbewerben teil

Der Erfolg steht aber bei den gut 20 Tänzern und Tänzerinnen gar nicht im Mittelpunkt. Gerne zeigen sie ihr Können beim jährlichen Westerntanz-Café auf heimischem Boden, treten beim Waldfest in Hiddenhausen und zu anderen Gelegenheiten auf, an Wettbewerben nehmen sie aber nicht teil.

Es geht ihnen nicht ums Messen, sondern um den Spaß am gemeinsamen Tanzen.

16 Tänze bringen die Westerntänzer an diesem Nachmittag auf die Bühne, darunter auch den »Stroll along Cha Cha«, der als Paarformation getanzt wird. Ganz nach Kondition und Platz auf der Bühne rotieren die Teilnehmer. Älteste Tänzerin ist Ulla Brock. »Die Musik hat was, da muss man einfach mit«, findet die fast 85-Jährige.

Damals, als sie die Sonny-Line-Dancer gesehen habe, habe sie gedacht: »Das könnte dir auch Spaß machen.« So sei sie der neuen Gruppe beigetreten – mit 80 Jahren. Fit halte sie das Tanzen, sowohl körperlich wie geistig; immerhin gelte es eine Menge Schritte im Kopf zu behalten.

Seit zwei Jahren haben die Westerntänzer Schweicheln eigene Outfits mit bestickten Hemden und schwarzen Cowboyhüten »für das Wir-Gefühl«, begründet Dieter Arbeiter.