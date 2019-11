Von Peter Schelberg

Hiddenhausen (WB). Die Tarifsituation in der Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie spitzt sich zu. 5,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt fordert die IG Metall: Knapp 300 Beschäftigte versammelten sich am Dienstag zum Warnstreik in Hiddenhausen, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Gewerkschaftssekretär Frank Branka und Christian Iwanowski, Verhandlungsführer der IG Metall NRW, begrüßten die Teilnehmer im Bustedter Weg am Werksgelände von Brigitte-Küchen. Der überwiegende Teil der Warnstreikenden rekrutierte sich aus Unternehmen der heimischen Küchenmöbelindustrie, unter ihnen Beschäftigte von Brigitte, Rotpunkt, Pronorm, Danielmeyer, RWK & Kuhlmann, Siematic, Nolte und Heckewerth.

Zweiter Verhandlungstermin am 21. November

Bei einem ersten Verhandlungstermin am 7. Oktober habe die Gewerkschaft ihre Forderung von 5,5 Prozent Lohn- und Gehaltsplus sowie einer überproportionalen Anhebung der Ausbildungsvergütung gegenüber den Arbeitgebern geltend gemacht, sagte Iwanowski. Für den 21. November sei ein zweiter Termin anberaumt worden: »Dann erwarten wir ein Angebot der Arbeitgeber, das diesen Namen auch verdient«, betonte er. Für lautstarke »Begleitmusik« sorgten die Küchenmöbler mit Trillerpfeifen und Tröten.

Iwanowski bedauerte, dass diesmal weder Kollegen der geschlossenen Firma Wellmann noch von Poggenpohl teilgenommen hätten. Er verwies darauf, dass das Land NRW Poggenpohl mit einer Landesbürgschaft unterstütze, was die IG Metall auch befürwortet habe. Kaum sei die Zusage zur Bürgschaft eingetroffen, sei die Firma allerdings aus der Tarifbindung ausgeschert. Gespräche über einen Sanierungstarifvertrag seien von der Poggenpohl-Geschäftsführung abgebrochen worden. Diese habe zudem Beschäftigte unter Druck gesetzt, neue Arbeitsverträge zu unterschreiben, kritisierte Iwanowski.

»Arbeitgebern die gelbe Karte zeigen«

Den Arbeitgebern warf der Verhandlungsführer vor, auf Zeit zu spielen: »Dafür geben wir ihnen heute die gelbe Karte.« In der Küchenmöbelindustrie stünden die Zeichen mit 2,8 Prozent weiterhin auf Wachstum: Diese Quote betrage zwar nicht mehr sieben Prozent und mehr wie in den vergangenen Jahren. »Aber es ist immer noch mehr als in manch anderer Branche.«

Der Abstand bei den Löhnen zum sonstigen verarbeitenden Gewerbe habe sich in den letzten Jahren weiter erhöht, sagte Iwanowski vor dem Hintergrund, dass die Arbeitgeber in der ersten Verhandlung einen Anspruch auf sechs Monate ohne Lohnerhöhungen formuliert hätten.