Hiddenhausen (WB). Der Weihnachtsmarkt auf dem Buchenhof ist für hunderte Besucher aus dem Kreis Herford ein Pflichttermin: Noch bevor die erste Adventskerze brennt, besorgen nicht nur Hiddenhausener hier einen Teil ihrer Geschenke oder genießen einfach einen vorweihnachtlichen Tag. In diesem Jahr beginnt der Markt am Samstag, 23. November, um 11 Uhr.

Bis 18 Uhr gibt es auf dem Gelände der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln (EJHS), Johann-Wichern-Weg 5 in Hiddenhausen, für große und kleine Besucher viel zu entdecken.

In diesem Jahr feiert der Weihnachtsmarkt 20-jähriges Bestehen. Passend dazu haben die Organisatoren um Claudia Röhe den Plakaten ein neues Design verpasst. »Wir haben viele Stammbesucher, die jedes Jahr vorbeikommen«, sagt die Mitarbeiterin der Jugendhilfe. »Wir erweitern die Produktpalette immer wieder. Und unsere Gäste sind gespannt, wo sie etwas Neues entdecken können.«

Kinder dürfen Kekse packen

Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Schneidebrett für die Küche ist, der wird auf dem Buchenhof fündig. Naturnahes Holzspielzeug, Insektenhotels, Einrichtungsgegenstände – die Warenliste ist lang. »Aber natürlich bieten wir auch unsere Dauerbrenner an«, sagt Claudia Röhe. Dazu gehören unter anderem rustikaler Weihnachtsschmuck oder Dekoration für drinnen und draußen.

Aber auch die kulinarischen Genüsse kämen nicht zu kurz. Claudia Röhe: »Von Pralinen bis hin zum Weihnachtsgebäck oder Eingemachtem bietet das Team der Hauswirtschaft Kleinigkeiten zum Verschenken oder Selbstessen an.«

Kinder können in der Buchenhofküche selbst anpacken. An den Backstationen dürfen sie ihre Kreativität im Umgang mit dem Teig ausleben. Die Plätzchen nehmen die Kinder mit nach Hause.

Elf Stände sind geplant

Nachdem die Besucher im vergangenen Jahr noch vor der Eröffnung des Marktes lange Schlangen gebildet hatten, haben die Marktmacher in diesem Jahr noch einmal eine Schippe draufgelegt. »Wir planen mit elf Ständen«, sagt Claudia Röhe. »Es gibt also einiges zu erkunden.« Parkplätze sind ausreichend vorhanden, sie werden am Veranstaltungstag ausgeschildert sein.

Für Fahrradfahrer oder Fußgänger aus der unmittelbaren Nachbarschaft ist auf dem großen Gelände der Jugendhilfe ohnehin genug Platz. »Unser Weihnachtsmarkt gehört genau wie wir zum Leben in der Hiddenhausener Gemeinde dazu«, sagt Michaela Cassing, stellvertretende Leiterin der Schweichelner Jugendhilfe. »Es ist jedes Jahr ein fantastisches Erlebnis, so viele Menschen bei uns begrüßen zu dürfen.« Die Erlöse des gesamten Weihnachtsmarktes kommen den verschiedenen Werkstattprojekten der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln zu Gute.