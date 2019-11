Von Kathrin Weege

»Wir haben zwei Senioren- und 15 Jugendmannschaften. Sie haben bislang auf dem Rasenplatz in Lippinghausen gespielt. Das soll auch unser Hauptplatz bleiben, aber er ist nicht das ganze Jahr nutzbar. Vor allem für die Wintermonate brauchen wir Ausweichmöglichkeiten«, sagt Manfred Priebe, Vorstandsmitglied der Spielvereinigung Hiddenhausen. In den kalten Monaten sei der Platz häufig entweder zu nass oder gefroren. Priebe: »Daher freuen wir uns sehr über unseren neuen Kunstrasenplatz.« Aschenplätze wie bislang der in Eilshausen gibt es nach dem Umbau nur drei im ganzen Kreis Herford. Sie seien einfach nicht mehr zeitgemäß, meint Priebe.

Dränage wird verlegt

Die Bauarbeiten liegen in der Hand des Platzgestalters Heiler, die Zäune kommen vom Unternehmen Frank Pühse. »Aktuell wird die Dränage verlegt«, erklärt Priebe. Landschaftsarchitekt Ulrich Kortemeier ergänzt: »Es folgt eine Ausgleichsschicht aus Schotter, dann eine Gummiauflage – eine so genannte dynamische Schicht – und dann der Kunstrasen, der mit Kork verfüllt wird.«

Insgesamt elf Wochen sind für den Bau des Platzes angesetzt. »Der Kunstrasen kann aber nur bei trockenem Wetter und Temperaturen über null Grad verlegt werden. Außerdem macht das Unternehmen über Weihnachten Betriebsferien. Daher steht das genaue Datum der Fertigstellung noch nicht fest«, erklärt das Vorstandsmitglied der Spielvereinigung.

Kosten insgesamt 660.000 Euro

Erst im Oktober hatte der Rat der Gemeinde der Umgestaltungsmaßnahme zugestimmt. Insgesamt soll der Kunstrasenplatz 660.000 Euro kosten. »Bauherr und Betreiber über 15 Jahre ist der Verein«, sagt Uwe Schröder, Fachbereichsleiter Schule, Sport und Kultur bei der Gemeinde Hiddenhausen. Der Bau des Platzes koste 610.000 Euro. 200.000 Euro davon stammen aus dem Landessportprogramm NRW. Die Reinigung der Dusch- und Umkleidegebäude sowie die Platzpflege soll künftig vom Verein übernommen werden. Dies soll für 15 Jahre gelten.

Gleichbehandlungsgrundsatz

Dementsprechend spart die Gemeinde die Kosten dafür. Der Betrag soll mit fünf Prozent abgezinst werden, so dass sich ein Betrag von 360.000 Euro ergibt, die der Verein dann ebenfalls für die Platz-Neugestaltung erhalten soll. Die verbleibenden 50.000 Euro fließen in die Pflege und Reinigung ein. »Die Gemeinde folgt mit dem Platzbau einem Gleichbehandlungsgrundsatz. Denn sowohl in den Ortsteilen Schweicheln als auch in Oetinghausen stehen bereits moderne Plätze«, so Schröder.

Landschaftsarchitekt Ulrich Kortemeier und Manfred Priebe, Spielvereinigung Hiddenhausen, kommen regelmäßig auf die Baustelle. Foto: Weege Landschaftsarchitekt Ulrich Kortemeier und Manfred Priebe, Spielvereinigung Hiddenhausen, kommen regelmäßig auf die Baustelle. Foto: Weege

Bei Facebook gibt es allerdings auch Kritik – und zwar an der Parkplatzsituation. Ein Nutzer schreibt: »Halb Eilshausen ist eine Baustelle. Nun auch unser Sportplatz. Grundsätzlich bin ich dafür und sehr froh darüber, in einer Gemeinde zu leben, die bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, damit alles in Schuss bleibt.

Als direkter Anlieger an den Sportplatz Eilshausen frage ich mich jedoch, wie die Gemeinde nach der Reaktivierung der Sportanlage die Parkplatzsituation lösen möchte.« In Spitzenzeiten würden bereits Spaziergänger und Hundefreunde dafür sorgen, dass alles recht voll sei. »Dabei ist es den Parkenden nicht einmal bewusst, dass die Wiesen und Äcker, auf denen sie ihr Fahrzeug abstellen, Privatgelände sind und sie im Grunde da mit ihrem Auto gar nichts zu suchen haben. Wir sagen nur nichts. Das bedeutet aber nicht, dass uns das nicht ärgert. Ich bin mal gespannt, ob die Gemeinde zur Klärung des Problems auf einen Kaffee vorbeikommt. Schließlich sind wir hier oben gerne bereit, aktiv bei der Lösung des Problems zu helfen«, meint der Facebook-Nutzer weiter.

Gespräch mit Verwaltung

»Es wird lustig werden, wenn der Sportplatz in Betrieb ist«, schreibt ein weiterer Anwohner. Ein anderer meint: »Dann wird es voll, und unsere Straßen sind nicht im Ansatz dafür ausgelegt.« Manfred Priebe sagte auf Anfrage, er habe zu diesem Thema bereits das Gespräch mit der Gemeindeverwaltung gesucht. Man wolle dort erst einmal abwarten, wenn der Spielbetrieb anläuft. »In der Vergangenheit hat es nie Probleme gegeben«, ergänzt er.