Bei Wind, Regen und Dunkelheit: Egal, wie unbequem es ist: Der Hundekot muss in Hiddenhausen aufgesammelt werden. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Hiddenhausen (WB). In allen Hiddenhauser Ortsteilen sind inzwischen Hundekotbeutelspender installiert. 58 an der Zahl. Doch im Bereich der Grundschule Eilshausen hat es scheinbar einige wenige rücksichtlose Hundehalter gegeben. Wiederholt waren Schüler schon in ekelige Kothaufen getreten – bis dort Spender aufgestellt wurden.