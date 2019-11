Hiddenhausen (WB). Seit Jahren gehört der Weihnachtsmarkt zu den festen Bestandteilen des Kulturlebens in Eilshausen. Bei der 18. Auflage, die am 29./30. November stattfinden wird, kann erstmals auf dem neu gestalteten Dorfplatz an der Erdbrügge gefeiert werden.

Der Platz wird zwar schon einige Wochen von der Wittekindschule genutzt, der Weihnachtsmarkt ist nun aber ein bestens geeigneter Anlass, das Areal auch für Veranstaltungen freizugeben.

Zu Beginn werden die geladenen Gäste und die Besucher mit Gesangsvorträgen von Schülern der Paul-Maar-Grundschule begrüßt, dann erfolgt durch Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer die offizielle Übergabe des Platzes an die Bürger der Gemeinde.

Ein Treffpunkt der Generationen

Der Eilshauser Weihnachtsmarkt hat sich inzwischen zum Treffpunkt der Generationen entwickelt. So findet an beiden Tagen in der Aula der Paul-Maar Grundschule ein Familienprogramm statt. Und natürlich kommt auch der Nikolaus an beiden Tagen vorbei, um Süßigkeiten an alle braven Kinder zu verteilen.

Eine große Tombola wird auch in diesem Jahr nicht fehlen, ein kleiner Weihnachtsbasar rundet das Angebot ab und natürlich ist in bewährter Manier auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt. Jetzt muss nur noch das Wetter passen.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird wieder den Schulen und Kindergärten sowie den Jugendabteilungen der ausrichtenden Vereine zugeführt. Das ausführliche Programm mit den Anfangszeiten aller Programmpunkte wird in diesen Tagen verteilt und liegt außerdem in den Eilshauser Geschäften aus.