Der Gemischtchor aus Sundern gibt gemeinsam mit dem Herforder Shantychor Kliffkieker ein Konzert im Auditorium des Bildungscampus am Mary-Sommerville-Boulevard 4 auf dem Herforder Stiftberg.

»Das wird ein richtig abwechslungsreicher Abend«, ist sich Chor-Sprecherin Monika Thiel sicher. »Beide Chöre treten im Wechsel auf. Am Schluss singen wir alle gemeinsam.«

Mit Songs wie dem Benefiz-Welthit »Do they know it’s Christmas?« aus der Feder von Bob Geldof und »Rocking around the Christmas Tree« bedient Sound Emotion den Geschmack der Popmusikliebhaber.

Die 27 Sänger und Sängerinnen können aber auch ganz anders, nämlich festlich und besinnlich. Mit »Ram tam tam« schaffen sie einen besonderen musikalischen Moment, auf den die Zuhörer schon gespannt sein dürfen. Flotter wird es zwischendurch mit nicht-weihnachtlichen Songs wie »Proud Mary«.

Termin reiht sich an Termin

Auf die Vorweihnachtszeit freue sich der Chor immer besonders, erzählt Monika Thiel. Zwar reihe sich Termin an Termin, am 30. November treten die Sänger auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Salzuflen auf, am Tag darauf in Melle, zwei Wochen später dann in Herford. Aber den Zuhörern ein schönes Konzert zu bescheren, mache einfach »unheimlich viel Spaß«, da werde Terminstress gern in Kauf genommen. Und wenn dann spätestens beim Weihnachtsgassenhauer »Feliz navidad« vollends der Funke auf die Besucher überspringe, sei die Freude groß.

Seit Anfang des Jahres 2018 steht der Chor unter der Leitung des Berufsmusikers Klaus Scharffenorth. »Der Leitungswechsel hat uns nochmal andere Perspektiven eröffnet. Die Ergebnisse präsentieren wir gern in unseren Auftritten«, sagt Thiel.

Selbstgemachte Überraschungen

Das Konzert am 14. Dezember startet um 19.30 Uhr, Einlass wird ab 18.30 Uhr gewährt. Die Wartezeit können sich Besucher mit Stöbern vertreiben, denn beide Chöre bieten auf einem kleinen Basar selbstgemachte Überraschungen zum Kauf an. 263 Plätze fasst das Auditorium, darunter auch Rollstuhlplätze.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Touristinformation Herford am Rathausplatz oder bei Monika Thiel, erreichbar unter der Telefonnummer 05221/61441.

Wem das Programm von Sound Emotion gefällt, der ist eingeladen, es selbst einmal mit dem Singen zu versuchen. »Wir können noch Verstärkung in der Bass- und der Tenorstimme gebrauchen und auch Soprane nehmen wir wieder auf«, informiert die Sprecherin. Geprobt wird 14-tägig mittwochs im Treffpunkt Sundern.