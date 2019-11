Hiddenhausen (WB/bex). Wenn sich schon vor der Eröffnung lange Schlangen an den Verkaufsständen bilden, dann ist wieder Weihnachtsmarkt auf dem Buchenhof. Viele hundert Besucher kamen am Samstag auf das Gelände der Jugendhilfe Schweicheln am Johann-Wichern-Weg 5.