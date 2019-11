Von Bärbel Hillebrenner

Hiddenhausen (WB). Selbstgemachtes auf dem weihnachtlichen Gabentisch steckt immer voller Emotionen und Liebe. Wurden die Sachen doch mit Leidenschaft und Hingabe gebastelt, gestrickt, gedrechselt und gesägt. Und so ist es auch mit dem Angebot des Adventsbasars im Holzhandwerksmuseum in Hiddenhausen.

Zum 4. Mal richtet der Förderverein des Museums an allen vier Adventssonntagen an der Maschstraße den Adventsbasar aus. »Die Scheune wird richtig stimmungsvoll sein, mit vielen Lichtern, mit Krippen und Sternen«, sagt Jürgen Kelle. Schon am Eingang begrüßt der gelbe Herrnhuter Stern die Besucher mit einem warmen Licht.

Holz, Handarbeiten, Honig

Auf vielen Tischen steht dekorativer Weihnachtsschmuck – und alles ist selbstgemacht. »Schon vor einigen Wochen haben unsere Mitglieder zu Hause damit begonnen, so dass wir nun ein großes Angebot präsentieren können«, ergänzt Bertram Kostelnik.

Vor allem aus Holz sind schöne Geschenke gedrechselt und geschnitzt worden: Schalen, Kerzenständer, Vasen, Kugeln und Engel. Außerdem gibt es Handarbeiten, Bastelartikel wie Faltsterne, aber auch Nützliches für die Vogelfütterung im Winter.

Wer Honig liebt, erhält zahlreiche Leckereien, aber auch Kerzen und Wabenplatten einer Bünder Imkerin. Gezeigt werden außerdem die Exponate der aktuellen Museumsausstellung, Krippen unterschiedlicher Stilrichtungen sowie polnisches Kulturgut des verstorbenen Oeynhausener Künstlers Alf Welski. Der Erlös aus dem Basarverkauf kommt wieder einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Café Alte Werkstatt geöffnet

Geöffnet ist das Museum an allen Adventssonntagen zwischen 14 und 17 Uhr bei freiem Eintritt, parallel dazu auch das Café Alte Werkstatt, in dem schon ab 10 Uhr gefrühstückt werden kann.

Ganz wichtig ist den Mitgliedern der Hinweis, dass ab diesem Sonntag die Maschstraße am Holzhandwerksmuseum wieder befahrbar sein wird. »Wir haben sogar einige Parkmöglichkeiten«, sagt Anna von Consbruch. Bis Mitte Januar hat das Museum noch geöffnet, dann ist Winterpause. Start der neuen Saison ist am 15. März 2020.