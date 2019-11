Hiddenhausen (WB). Das wird teuer: Ein 55-Jähriger aus Vlotho liefert sich am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Vor der Einfriedung einer Kindertagesstätte konnten die Polizisten den Flüchtigen schließlich stoppen.

Falsche Kennzeichen

Nach Angaben der Polizei wollten Beamten am frühen Freitagmorgen gegen 4.55 Uhr den Fahrzeugführer eines VW Lupo überprüfen, nachdem es auf der Höhenstraße beinahe zu einem Unfall mit einem Streifenwagen gekommen wäre. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Kennzeichen an dem Pkw ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind.

Der Fahrer des VW Lupo missachtete anschließend sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt scheinbar unbeirrt in Richtung Schweicheln fort. Während der Verfolgungsfahrt von der Mindener Straße über den Homberg bis nach Schweicheln missachtete er eine rotlichtzeigende Ampel, sowie andere Verkehrszeichen. Dabei betrug die Geschwindigkeit des Lupo teilweise bis zu 100 Stundenkilometer.

Streifenwagen beschädigt

Der Fahrer fuhr durch Wohngebiete in Schweicheln-Bermbeck, wo er sogar an Sperrpfosten vorbei mehrere Waldwege benutzte. Im Bereich einer Kindertagesstätte konnte das Fahrzeug dann letztlich vor einer Einfriedung durch einen Streifenwagen festgesetzt werden. Dabei wurde der Streifenwagen leicht beschädigt. Bei der Überprüfung des Fahrers aus Vlotho wurde festgestellt, dass er nicht in Besitz eines Führerscheins und der Lupo nicht zugelassen ist. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte ermittelt.