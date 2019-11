In der Nähe einer Bäckerei in Hiddenhausen ist Raschad A. ums Leben gekommen. Die Leiche des Opfers wies 15 Stichverletzungen auf. Foto: Kathrin Weege

Von Florian Weyand

Hiddenhausen (WB). Raschad A. (31) wurde am 30. Mai in Hiddenhausen auf offener Straße brutal niedergestochen. Der Deutsch-Libanese erlag seinen Verletzungen. Gegen zwei Brüder, Ismet A. (31) aus Herford und Ferhan A. (33) aus Lüdinghausen, beginnt am 19. Dezember vor dem Landgericht Bielefeld der Prozess.