Die Altherren-Riege des SV Oetinghausen packt im Vorfeld kräftig mit an, um den Kirchplatz in einen kleinen Weihnachtsmarkt zu verwandeln. Mit dabei sind (vorne von links) Hartmut Freyberg, Heinz Heidhölter, Günter Ihrig, Roland Wiesner und Michael Moschner sowie (hinten, von links) Wolfgang Windmann, Bernd Wellhöner, Gerd Laeube und Bernhard Steffen.

Von Sonja Töbing

Hiddenhausen (WB). „Oetinghauser Caipirinha“, Musik, Kunsthandwerk und vieles mehr – das gibt es am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, beim traditionellen Adventstreff des SV Oetinghausen. Los geht es am Samstag um 16 Uhr auf dem Kirchplatz in Oetinghausen.