Von Annika Tismer

Hiddenhausen (HK). Dem Regen und Sturm zum Trotz haben sich am Sonntag wieder viele Vereine und Institutionen auf Gut Bustedt in Hiddenhausen eingefunden, um Interessierten einen schönen Adventsnachmittag zu gestalten. Der alljährliche Weihnachtsmarkt lockte erneut zahlreiche Besucher an.