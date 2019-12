Von Thomas Meyer

Hiddenhausen (WB). „Möcht‘ in der Weihnacht zu Hause sein“, singen die „Binnenschiffer“ und entfachen damit Sehnsucht, Fernweh, Heimweh und Behaglichkeit gleichermaßen. Mehr „zu Hause“ als in der Eilshauser Kirche, wo der Shantychor am Samstag aufgetreten ist, geht freilich nicht.

Es ist wie immer, aber das ist gerade richtig so bei den „Binnenschiffern“, wenn Moderator Friedel Stockhecke in seinen Unterlagen wühlt und behauptet, in Wirklichkeit ein Konzept zu haben – dabei ist es gerade die spontane, unverfälschte, brillante Situationskomik, die ihn unverwechselbar und auch unverzichtbar macht. In Sachen Chorleitung hat Hermann Bergmeier dagegen alles im Griff. Da sitzt jeder Ton, jeder Einsatz, jede Variation in der Gesangskraft und im Gefühl.

Foto: Thomas Meyer

Auch die Aufteilung hat sich bewährt. Drei Stunden, drei Teile, vorab Seemannslieder, dann Weihnachtslieder. Die Weihnachtskonzerte der Binnenschiffer zeichnen sich durch eine sehr festliche Liedauswahl aus, so dass die eigentlichen Shanties um betrunkene Seemänner tief im Laderaum verstaut wurden und die Eilshauser stattdessen „Wir bitten das Christkind an Bord“, „Sankt Niklas war ein Seemann“ und „Zuhause brennt ein Lichterbaum“ anstimmten.

Versierte Solobeiträge

Stimmigen Chorgesang im Wechsel mit versierten Solobeiträgen, begleitet von der fünfköpfigen Sailor-Band, bot der Shanty-Chor auf der letzten Fahrt vor dem Weihnachtsfest in den Heimathafen. Peter Altona, Gerhard Siekmann, Eckhard Nierste, Helmut Weißgerber, Rainer Illhardt, Bärbel und Winfried Haider, Georg Niestroj, Hansi Schöpe und Norbert Broziewski lieferten gesungene oder gesprochene Soloparts.

Zum Finale durften dann alle noch einmal mitsingen, bei einem Medley aus den bekanntesten Weihnachtsliedern.