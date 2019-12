Hiddenhausen (WB). Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag erhebliche Schäden an einer Bäckerei an der Herforder Straße in Schweicheln angerichtet. In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitagmorgen um 3.50 Uhr beschädigten sie den Terrassenbereich seitlich neben dem Haupteingang.