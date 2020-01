Von Daniela Dembert

„Eine lange Wartezeit“

„Ganz schön lange für einen Mannschaftswagen”, sagt Bernd Gante, stellvertretender Leiter der Hiddenhauser Wehr und Löschzugführer in Eilshausen. Eigentlich sei nämlich der Umbau zu einem Feuerwehr-MTF gar nicht so umfangreich, allerdings sei der Hersteller des Wagen-Aufbaus sehr gut ausgelastet.

130 Pferdestärken hat der Ford Transit mit Dieselmotor. Er ist ausgestattet mit einer Einbauvorrichtung zum Anschließen einer mobilen Sirene. „Jetzt hat man nicht mehr den Kabelsalat, der aus dem Fenster auf das Dach gelegt werden muss“, erklärt Feuerwehrchef Mario Daume.

Fahrzeug zum Personentransport

Rückfahrkamera für das knapp sechs Meer lange Vehikel, Standheizung und Klimaanlage; das sei alles nichts Außergewöhnliches. Und im Groben entspreche die Ausrüstung des neuen Wagens auch der des alten, so der Leiter der Feuerwehr. „Es ist einfach ein Fahrzeug zum Personentransport. Die Anordnung der Sitze im Mannschaftsraum ist anders als bisher. Man sitzt sich jetzt gegenüber und hat einen Klapptisch, an dem auch die Funkeinheit angebracht ist”, sagt Daume.

Schulungen und Fortbildungen

Eine klappbare Leiter und eine Haltevorrichtung für Equipment zur Wespennestbeseitigung gehören zur Ausstattung. Eingesetzt wird das MTF tatsächlich weniger im Alarmfall. „Da fahren die Kameraden meistens auf den Einsatzfahrzeugen mit. Das MTF wird gebraucht, um zu Schulungen und Fortbildungen zu fahren, für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für allerlei Alltagsfahrten, beispielsweise, wenn ein Einsatzfahrzeug in die Werkstatt gebracht werden muss”, zählt Gante auf. Platz ist für neun Personen. Ein Beförderungsschein ist für den Fahrer somit nicht erforderlich.

Die Hiddenhauser Feuerwehr verfügt über insgesamt drei Mannschaftswagen. Zwei davon seien allerdings primär für die Jugendfeuerwehr in Gebrauch. Derzeit bekommen die 70 Aktiven des Löschzuges Eilshausen eine Kurzunterweisung im Umgang mit dem 55.000 Euro teuren Fahrzeug. Das dauere, so Daume, etwa noch 14 Tage. Danach soll der Wagen in Dienst gehen. Das 23 Jahre alte Vorgängermodell soll ausgemustert und verkauft werden.