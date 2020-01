Von Kathrin Weege

Hiddenhausen (WB). Schlaglöcher in der Fahrbahn, der Radweg eine Huckelpiste, weil Baumwurzeln das Pflaster hochdrücken: Nachdem in Hiddenhausen alle großen Straßen in den vergangenen Jahren saniert worden sind, ist nun die Schweichelner Straße an der Reihe.

Doch noch steht nicht fest, wann die Bauarbeiten beginnen können, denn Klimaschutzargumente prallen auf die Wünsche der Radfahrer. Die Zukunft von Bäumen, die Sicherheit der Radfahrer und am Ende auch die Kosten – allesamt emotionale Themen für die Bürger. Die Gemeinde arbeitet nun an einer Lösung dieses Interessenkonfliktes.

Wurzeln drücken Pflaster hoch

„Zwischen Radweg und Fahrbahn ist ein 1,20 Meter breiter Grünstreifen, auf dem Bäume stehen. Als damals in den 80er Jahren gebaut wurde, waren die Pflanzen klein. Alles kein Problem. Inzwischen aber ist das Wurzelwerk bis unter den Radweg gewachsen und drückt das Pflaster hoch“, erklärt Alexander Graf, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung.

100 Bäume säumen zwei Kilometer lange Straße

Es besteht Handlungsbedarf. Etwa 100 Bäume säumen die etwa zwei Kilometer lange Straße. Eine Planung des Büros Bockermann und Fritze aus den Jahren 2017/2018 sieht vor, die Bäume zu erhalten und den Radweg auf die Fahrbahn zu verlegen. „Ein Schutzstreifen für Radfahrer wird dann auf der Straße eingezeichnet. So sehen das die Anforderungen des aktuellen Regelwerkes des Landes NRW vor. Und nur wenn wir nach diesen Richtlinien bauen, erhalten wir Fördermittel“, erklärt Graf.

Auch wenn Schutzstreifen jetzt die Regel seien, würden sich Radler darauf – rein subjektiv – oft unsicher fühlen. „Beispielsweise wenn ein Lkw dicht an ihnen vorbeifährt“, erklärt Graf. 100 Bäume zu fällen, die absolut vital sind, könne aber auch keine Lösung sein.

Daher hat die Gemeinde mit dem Planungsbüro Bockermann und Fritze Kontakt aufgenommen. Neue Vorschläge zum Radweg sollen erarbeitet werden. „Zusätzlich werden wir mit Experten in Sachen Bäume sprechen“, so der Gemeindeentwickler.

Bauarbeiten nicht mehr in diesem Jahr

Er geht davon aus, dass in diesem Jahr noch nicht gebaut wird. „Trotzdem passiert jede Menge in Sachen Planung im Hintergrund“, betont er.

Die Schweichelner Straße – eine Gemeindestraße – ist eine wichtige Verkehrsader. Sie verbindet die Ortsteile Schweicheln und Lippinghausen und gleichzeitig die beiden größten Straßen der Kommune: die Bünder und die Herforder Straße (B239).

Der 2017/2018 geplante Entwurf zu Sanierung sah Kosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro vor, 2,2, Millionen davon könnten gefördert werden. „Wie teuer es mit der geänderten Planung wird, bleibt abzuwarten“, sagt Alexander Graf.

Die Fahrbahn selber erfährt lediglich eine Deckensanierung. „Nur punktuell an den Stellen, an denen die Schäden besonders ausgeprägt sind, wird etwas am Unterbau gemacht“, weiß Alexander Graf.

Bevor es an die Bauarbeiten geht, wird es in jedem Fall eine Infoveranstaltung für die Bürger geben. „Das machen wir bei allen großen Projekten so“, erklärt der Amtsleiter.

Kommentar

In Zeiten, in denen Klimaschutz in aller Munde ist, 100 gesunde Bäume zu fällen, um den Radweg dort zu erhalten, wo er verläuft, ist schier undenkbar. Das hat die Gemeinde Hiddenhausen richtig erkannt. Außerdem würden ihr Fördermittel von mehr als zwei Millionen Euro wegbrechen, wenn sie den Radweg separat und nicht als Radfahrschutzstreifen auf die Fahrbahn baut. Löblich ist auch, dass die Verwaltung die Bedenken der Radfahrer ernst nimmt, wenn sie sich auf einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn unsicher fühlen. Gleichwohl gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Radfahrer hier besser wahrgenommen werden als auf Radwegen. Daher ist es richtig, den Ausbau nicht zu überstürzen, sondern noch einmal Planungsexperten ans Werk zu lassen.