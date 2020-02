Vor der Lesung auf Gut Bustedt: Matthias Löwe lässt seine Krimis in Bielefeld spielen. Der Autor, der in Löhne aufgewachsen ist, arbeitet hauptberuflich als Mathematik-Professor in Münster. Es gebe aber schon viele Münsterland-Krimis, sagt der Autor – daher Ostwestfalen. Foto: Fabiola Bleckmann

Herr Löwe, wie finden Sie Ideen für Ihre Bücher?

Matthias Löwe : Das sind meist spontane Eingebungen, wenn ich etwas in der Zeitung lese oder ich im Alltag eine Begebenheit habe, wo ich denke, das ist ein schöner Auslöser. Es gibt inzwischen bei mir so eine Datei von etlichen Seiten mit skizzierten Ideen – und dann, wenn ich wirklich schreibe, gehe ich darauf zurück. Irgendwie entwickelt sich das dann.

Hat das was mit Mathematik zu tun, das Aufbewahren von Ideen?

Löwe: Nee, das ist eher mein innerer Hamster. Mathematik ist in den Büchern gar nicht vorhanden. Ich bin irgendwo drin, aber mein mathematischer Anteil ist darin wenig enthalten. Ich habe ja auch schon vorher geschrieben, bevor die Mathematik dazu kam. Das Schreiben an sich ist der ältere Anteil von mir.

Wie kommt das, dass man zwei solche Begabungen so ausgeprägt hat? Wurden sie Ihnen in die Wiege gelegt?

Löwe: Das „Geschichtenerzählen“ mit Sicherheit – das kommt in meiner Familie schon häufiger vor. Das Anekdotische, das hatte mein Großvater, mein Vater hat das, mein Bruder – das Mathematische muss vom Briefträger gekommen sein. Der Anteil ist nämlich bei uns in der Familie so gar nicht vorhanden.

Wie kam es dann dazu, dass Sie sich für Mathematik entschieden haben?

Löwe: Ich habe tatsächlich eine lange Zeit überlegt, soll ich etwas Geisteswissenschaftliches, Germanistik, Fremdsprachen oder Philosophie, studieren? Physik und Mathematik haben mich ja auch sehr interessiert. Irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, ich kann mir vorstellen, dass ich Mathematik hauptberuflich mache, und nebenher kann ich ja lesen, das geht ja immer, Philosophie lesen auch. Aber umgekehrt, dass ich schreibe und nebenher noch Mathematik mache, das reicht dann allenfalls für Sudoku. Das ist dann nicht mehr Mathematik – das nimmt dann keiner mehr ernst (lacht).

Wann schreiben Sie am liebsten?

Löwe: Abends! Dann greife ich auf die Datei mit den Ideen, jetzt bin ich dabei, den sechsten Band zu skizzieren. Und dann entsteht eine Datei mit einzelnen Kapiteln. Irgendwann überkommt es mich, und ich fange an zu schreiben, abends, weil ich tagsüber arbeiten muss. Von irgendetwas muss man ja auch leben, von der Bücher- Schreiberei kann man ja nicht leben. Ich koche mir erst was, dann setze ich mich hin und schreibe zwei bis drei Stunden. So nach zwei bis drei Monaten ist das erste Gerüst da.

Warum spielt die Reihe um den Ermittler Bröker in Bielefeld?

Löwe: Das westliche Westfalen, wie zum Beispiel das Münsterland hat schon seine eigenen Krimis, die Wilsberg-Krimis. Es gibt eine Reihe von Münsterland-Krimis, schon alleine deshalb ist es schwierig, in die Buchläden zu kommen. Es ist einfacher, etwas Ostwestfälisches zu schreiben, weil da nur noch Carla Berling mit ihren Bad-Oeynhausen-Krimis ist. Und das war es dann auch schon fast.

OWL als Heimspiel?

Löwe: Ja, es ist so. Ich bin in Bad Oeynhausen geboren, in Löhne aufgewachsen und habe in Bielefeld gelebt, kenne mich einfach hier aus.

Wie fühlt sich das an, wenn man seine Bücher in einer Buchhandlung sieht?

Löwe: Das ist cool! Also, als ich sie das erste Mal dort gesehen habe, fand ich das schon gut. Inzwischen weiß ich ja, dass es sie dort gibt (lacht). Aber es gibt immer wieder Leute aus dem Bekanntenkreis, die das überrascht.