Von Bernd Bexte

Hiddenhausen/Bielefeld (WB). Er hatte anfangs angekündigt, sich im Prozess nicht zu äußern. Doch dann platzt es aus dem Angeklagten Ismet A. (31) heraus: „Wenn Du schon lügst, dann schau mir in die Augen“, bricht er am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Bielefeld erstmals sein Schweigen. „Ich sitze hier unschuldig, das regt mich auf“, fügt er sichtlich erbost an. Selbst sein Anwalt Martin Lindemann ist von der emotionalen Spontanreaktion überrascht.

Kurz zuvor hatte ein ehemals guter Freund die beiden Angeklagten schwer belastet: „Ich denke, dass sie die Täter sind“, sagte der 33 Jahre alte Industriemechaniker aus Bünde. Er könnte im Prozess zur Bluttat von Eilshausen eine Schlüsselrolle einnehmen, hatte er doch in den Tagen und Stunden vor der Tat sowohl zu dem mit 20 Messerstichen auf offener Straße getöteten Libanesen Raschad A. (30) wie auch zu den mutmaßlichen Tätern Kontakt, den kurdischstämmigen Brüdern Ismet (31) und Ferhan A. (33) .

„Ich wollte Ismet davon abbringen, sich zu rächen“

Allerdings war er nach der Tat am 30. Mai 2019 zunächst selbst als möglicher Mittäter in das Visier der Ermittler geraten. Zudem ist er bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Er hatte – pikanterweise mit dem Mitangeklagten Ferhan A. – 2016 einen Einbruch begangen. A. hatte ihn vor Gericht belastet, was für ihn in eine Bewährungsstrafe mündete. A. kam mit einer Geldstrafe davon. Später habe man sich aber wieder ausgesöhnt.

Der Kontakt zum jüngeren Bruder Ismet sei allerdings intensiver gewesen. Mit ihm war er in der Nacht vor der Tat zusammen. Man habe sich am 29. Mai am Herforder Sender getroffen. „Ich hatte erfahren, dass Raschad ihm im Streit um Geld das Nasenbein gebrochen hatte.“ Er habe Ismet davon abbringen wollen, sich dafür zu rächen. „Ich hielt das für völlig unnötig.“ Im Gespräch habe er geglaubt, mit seinen Bemühungen erfolgreich zu sein. „Ismet hat mir Recht gegeben. Ich dachte, die Sache ist erledigt.“

Dann sei man zu einer Apotheke, später ins Krankenhaus nach Bünde gefahren. Doch letztlich habe man die ganze Nacht in Spielotheken verbracht. Ismet habe dabei reichlich Kokain konsumiert. Ob er selbst Drogen zu sich genommen habe, wollte der Zeuge nicht sagen.

Beim Streit soll es um 1200 Euro gegangen sein

Am anderen Morgen, einem arbeitsfreien Donnerstag (Himmelfahrt), habe er sich dann ins Bett gelegt. Erst am Freitag habe er erfahren, dass Raschad A. tot sei. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Schließlich sei er ein guter Freund gewesen. Der Streit um Geld habe seit Monaten geschwelt. Dem Vernehmen nach soll es um 1200 Euro gegangen sein. „Ismet wollte das geliehene Geld zurück haben, Raschad sagte, dass er ihm nichts schulde.“

Ein Bruder des Getöteten habe ihn am Tag nach der Tat mit dem Satz „Ich möchte dich und Ismet“ unter Druck gesetzt, offenbar in der Annahme, dass auch er beteiligt gewesen sei. Mit genau diesem Bruder war er später dann zu dessen Anwalt nach Dortmund gefahren – angeblich um in der gemeinsamen Trauer „bei ihm zu sein“.

Bereits bei dem Treffen mit dem Juristen soll er erklärt haben, dass er glaube, die jetzt Angeklagten seien die Täter. Zur deren Familie habe er keinen Kontakt mehr. Umso besser sei das Verhältnis zu den Angehörigen des Opfers. Die Brüder sind wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, da keinem die 20 Messerstiche zugeordnet werden können. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.