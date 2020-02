Jan Ole Fischer und Christiane Possehn sind Anfang des Jahres mit der Gemeinschaftspraxis Eilshausen in eine neue Ära gestartet, nachdem Karl-Hermann Killmer in den Ruhestand gegangen war. Für ihre Patienten, das betonen beide, ändere sich nichts.

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Weil er wieder mehr persönlichen Kontakt zu Patienten haben wollte, hat Internist Jan Ole Fischer sich vor zwei Jahren entschieden, aus dem Krankenhausdienst auszuscheiden und sich als Hausarzt niederzulassen. Vor knapp zwei Jahren zog es den gebürtigen Bünder daher aus Kassel nach Eilshausen in die Gemeinschaftspraxis von Christiane Possehn und Karl-Hermann Killmer, der für seine Praxis an der Wasserfuhr einen Nachfolger suchte.

„Ich habe immer irgendwie gedacht, wenn ich als Hausarzt arbeite, dann dort, wo ich den Menschenschlag kenne", sagt der zweifache Vater.

Ende vergangenen Jahres ist Karl-Hermann Killmer nach gut 34 Jahren in Ruhestand gegangen, Fischer hat nach knapp zwei Jahren der Einarbeitung die Nachfolge übernommen. „Die Zeit habe ich auch gebraucht, um mich in der Selbstständigkeit und dem Praxisalltag zurecht zu finden“, räumt der 37-Jährige ein.

„Wir duzen uns jetzt“

Hochmotiviert ist der Mediziner jetzt mit Kollegin Possehn in einen neuen beruflichen Abschnitt gestartet. Im Januar wurde fleißig renoviert und ein einheitliches Farbschema in der Praxis etabliert. Auch das Klima im Kollegium habe sich geändert. Fischer beschreibt: „Wir duzen uns jetzt und es herrscht allgemein eine erfrischende Aufbruchstimmung.“ In den mehr als 30 Jahren, die Hausarzt Killmer die Praxis geführt hatte, wurde an bewährten Strukturen festgehalten. Das sei für ihn ausgesprochen hilfreich gewesen, um sich zu orientieren, räumt Fischer ein. Nun sei es an der Zeit, einige Dinge, beispielsweise in Sachen Datenverarbeitung, zu ändern.

„Das ist eine spannende Zeit“, findet Ärztin Christiane Possehn. „Wir waren in unserem Fahrwasser und Jan Ole Fischer bringt andere Ansätze aus der Praxis im Krankenhaus mit. Es gibt neue Impulse und durch Umstrukturierungen mehr Miteinander im Team."

Aufnahmestopp

So habe mit dem neuen Kollegen die Sonografie in der Praxis Einzug gehalten, demnächst werde es vermutlich auch Langzeit-EKGs geben. „Außerdem möchten wir unseren Mitarbeiterinnen die Chance geben, ihren Qualifikationen entsprechend auch Hausbesuche zu machen“, sagt Fischer. Durch die „Verahs“, die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis, verspreche man sich zweierlei: die Möglichkeit, als Praxis auch eine medizinische Versorgung zu Hause bieten zu können und als Arzt mehr Zeit für die Praxisbesucher zu haben. „Arzt zu sein hat mehr Dimensionen als gelbe Zettel unterschreiben und Medikamente verabreichen“, ist der Internist überzeugt. Wichtig sei ihm eine positive Einstellung seinen Patienten gegenüber.

Nicht selten, ergänzt Christiane Possehn, behandele man von der Oma bis zum Enkel. „Da kennt man die Familien und weiß, was gerade los ist.“ Allerdings brauche es im Umgang mit den Menschen vor allem eines: Zeit. Diese könnte in naher Zukunft auch durch die Beteiligung eines dritten Arztes in der Praxis geschaffen werden. „Wäre nicht schlecht", meint Fischer, denn nachdem sehr viele neue Patienten angenommen worden seien, herrsche jetzt ein Aufnahmestopp.