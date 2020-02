Von Sina-Luisa Brandt

Das klassische Modell der Konfirmandenarbeit findet parallel in den Schuljahren 8 und 9 statt. Das neue Konzept teilt es nun in zwei Phasen auf. Bereits zum Schuljahr 3 beginnt die erste Phase und die zweite schließt kurz vor der Konfirmation in Klasse 8 an. In der Zwischenphase können offene Angebot der Gemeinde wahrgenommen werden.

„Dass die Konfirmationsarbeit jetzt früher anfängt, hat zwei Gründe. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind Kinder in der dritten Klasse viel neugieriger und unbefangener. Sie haben einen losgelösteren Zugang zur Religion“, sagt Martin Brings, Pfarrer des Ortsteils Oetinghausen. „Der zweite Grund ist, dass wir ihnen eine längerfristige Bindung an die Gemeinde ermöglichen möchten. Dies soll über die Konfirmanden hinausgehen. Wir möchten die gesamte Familie erreichen. Das Elterninteresse ist umso größer, je jünger die Kinder sind.“

Mehr Zeit, um den Glauben zu entdecken

Die KA 3-Phase findet in Hauskreisen statt, die von Eltern der Konfirmanden geleitet werden. Eine Gruppe aus etwa sechs Konfirmanden spricht zuhause oder im Gemeindehaus über religiöse Themen. Die Pfarrer bereiten mit interessierten Eltern die Treffen vor. „Die Idee ist, dass wir thematisch an den Ereignissen im Kirchenjahr entlanggehen. So kann man schulische Themen aus dem Religionsunterricht im Ort erleben. Dies könnte etwa das Erntedankfest auf einem Bauernhof sein“, sagt Vera Gronemann, Pfarrerin des Ortsteils Lippinghausen.

Parallel zu den Hauskreisen gebe es verstärkt Familiengottesdienste, um einen altersgerechten Zugang zum Glauben zu ermöglichen. In der zweiten Phase während des achten Schuljahrs treffen sich die Konfirmanden in den ortsbezogenen Gruppen wieder. Dies führt dann der Ortspfarrer oder die Ortspfarrerin. „In der Altersstufe lassen sich schon kritischere Fragen rund um Religion und den Glauben stellen“, sagt Renate Pense, Pfarrerin des Ortsteils Eilshausen.

In der Zwischenphase gibt es vielfältige, offene Angebote für die Konfirmanden. Die Kinder und Jugendlichen werden zu den Angeboten der Jugendarbeit wie etwa der Jungschar eingeladen. „Wir möchten zudem etwa einmal jährlich ein Jahrgangstreffen organisieren, um den Kontakt der Gruppe weiter zu festigen“, sagt Pense. „Unsere Intention ist es, dass wir den Konfirmanden über einen längeren Zeitraum die Chance geben möchten, den Glauben als eine Bereicherung im Leben zu entdecken. Dies geschieht durch das neue Konzept bereits vor der Pubertät.“

Infoabend zum neuen Konzept am 26. Februar

Im Sommer fangen 80 Kinder aus den dritten Klassen die neustrukturierte Konfirmandenzeit an. „Auch Kinder, die bisher nicht getauft worden sind und im Sommer in die dritte Klasse kommen, sind eingeladen, die Konfirmationszeit zu beginnen“, sagt Kai-Uwe Spanhofer, Pfarrer des Ortsteils Sundern. „Für alle, die nicht mehr zum 3. Schuljahr in die Konfirmandenarbeit starten können, weil sie in einer höheren Klasse sind, wird das alte Modell KA 7/8 noch für die Übergangszeit von vier Jahren parallel fortgeführt.“

Die Stephanus-Gemeinde bietet als erste im Kirchenkreis Herford das neue Konzept an. Der Ursprung liegt in Baden-Württemberg. Etwa 30 Prozent der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen nutzen das KA 3/8-Modell bereits.

Die Stephanus-Gemeinde hat einen Infoabend organisiert. Alle Interessierten können sich am 26. Februar um 19 Uhr über das neue Konzept informieren (Neuer Weg 3 in Hiddenhausen).