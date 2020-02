„Besonders faszinierend an Zwergbuntbarschen ist, dass man die Brutpflege wunderbar beobachten kann“, erklärt Thomas Schäffer, Vorsitzender des Aquarien- und Terrarienvereins: von der Eiablage in einer Höhle auf einer Pflanze oder einem Stein über das Bewachen und Verteidigen der frisch geschlüpften Brut bis zum ersten Erkundungsgang von Eltern und Nachwuchs durchs Becken. „Es gibt sogar Arten, die die befruchteten Eier oder die geschlüpften Jungtiere in ihr Maul nehmen, um sie gegen Fressfeinde zu verteidigen“, sagt Schäffer.

Unter den verschiedenen Arten, die am Aquarianertag gezeigt würden, seien auch einige nordamerikanische Raritäten, die streng unter Schutz stehen und daher kaum zu bekommen seien: Zwergschwarzbarsche, wissenschaftlicher Name Elassoma.

Anfängerfische und Exoten

Klassische Anfängerfische seien Zwergbuntbarsche allerdings nicht: „Sie zu halten, ist nicht problematisch, aber für die Zucht braucht es schon einige Erfahrung. Die Tiere stellen hohe Ansprüche an die Wasserqualität“. erläutert Schäffer.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Aquarium zuzulegen, ist beim Aquarianertag aber trotzdem richtig. Denn jedes Vereinsmitglied stellt nicht nur sein Schaubecken vor sondern gibt gerne Tipps, damit der Start in das neue Hobby möglichst reibungslos klappt. „Man kann uns jederzeit ansprechen, wir helfen gerne“, verspricht Schäffer.

500 bis 600 Besucher werden am Sonntag erwartet. Viele kommen vor allem wegen der Zierfisch-, Pflanzen- und Zubehörbörse. Ab 14 Uhr warten Züchter aus der Region mit ihren Angeboten. Außerdem gibt es eine Tombola und für den kleinen Hunger zwischendurch Kartoffelsalat mit Würstchen oder Kaffee und Kuchen.

Eintritt ist frei

Bereits um 11 Uhr gibt es einen Vortrag: Kai Quante berichtet über „Besondere Aquarienpfleglinge aus 40 Jahren Aquaristik“. Um 13 Uhr hält Burkhard Schmidt einen Reisebericht über „Surinam, French Guyana und Brasilien“, die Heimat vieler Zierfische.

Der Eintritt zum Aquarianertag und damit zu den 22 Aquarien und Terrarien, die die Vereinsmitglieder in ihrer Dauerausstellung ganzjährig betreiben, ist grundsätzlich frei. Wer einen Vortrag hören oder zur Börse gehen möchte muss allerdings zwei Euro Eintritt zahlen.

Wer den Aquarien- und Terrarienverein im Biologiezentrum kennenlernen möchte, kann unverbindlich zu den Treffen kommen, die immer dienstags um 19 Uhr und sonntags um 11 Uhr auf Gut Bustedt stattfinden.