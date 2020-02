Von Bernd Bexte

Hiddenhausen/Bielefeld (WB). Viel war im Vorfeld des Prozesses um die Bluttat von Eilshausen über einen handschriftlich verfassten Brief berichtet worden. Darin gesteht der anonyme Autor, Raschad A. (30) am 30. Mai 2019 auf offener Straße niedergestochen zu haben. Am fünften Verhandlungstag vor dem Bielefelder Landgericht wurde der Brief verlesen. Und er wirft Fragen auf. Schließlich wird darin die Tat am späten Abend des Himmelfahrtstages völlig anders dargestellt, als es die Anklage annimmt.

A. sollte „nur Schläge kriegen“, heißt es darin. Es habe aber keiner damit gerechnt, dass er ein Messer dabei habe. Mit den anderen „Jungs“, wie es im Brief heißt, sei er zur Verabredung mit A. nach Eilshausen gekommen.

Anlass war ein Vorfall vom Vortag: Im Streit um Geld hatte Raschad A. dem jetzt Angeklagten Ismet A. mit einem Quarzhandschuh die Nase gebrochen. Mit einem Knüppel, mit Fäusten und Tritten habe man ihn deshalb malträtieren wollen. Raschad A. habe aber ein Messer gezogen und ihn damit verletzt. Letztlich habe er es ihm abgenommen und damit auf ihn eingestochen – laut Obduktion 20 Mal. Das Messer habe er später mitgenommen. Tatsächlich war die Tatwaffe nie aufgetaucht.

Brief berichtet über „Notwehr“

„Ich war mit ihm allein, die anderen sind mit dem Auto weggefahren.“ Die „Jungs“, eine Anzahl nennt er nicht, hätten ihn im Stich gelassen. Es habe Minuten gedauert, bis Raschad A. zu Boden gegangen sei. „Es war Notwehr, es war ein Unfall“, heißt es mehrfach in dem Brief. Denn Raschad A. habe die Auseinandersetzung begonnen. „Ich schwöre beim Koran und Allah: Ich wollte ihn nicht umbringen.“ Das könne die Freundin des Getöteten bezeugen. Sie wurde am Mittwoch als Zeugin gehört, bestätigte jedoch nicht, in diesem Zusammenhang mit jemandem gesprochen zu haben.

Der Brief war bei der Polizei in Bielefeld eingeworfen worden. Am 2. September wurde er an die Polizei Herford übermittelt, nachdem eine erste Annahme verweigert worden war. Der Grund dafür ist unbekannt. Angeklagt wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge sind die Brüder Ismet (31) und Ferhan A. (33). Der Prozess wird fortgesetzt.