Hiddenhausen (WB). Im Kreis Herford wird eine Trainingsgruppe für Kinder und Jugendliche mit Handicap eingerichtet. Einmal in der Woche können Teilnehmer mit verschiedensten Einschränkungen in unterschiedliche Sportarten hineinschnuppern oder einfach nur unter Anleitung Spaß an Sport und Bewegung haben.