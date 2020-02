Sie betreuen die Mobilitätsumfrage in Hiddenhausen: (von links) Dr. Edgar Klinger von der Uni Osnabrück und von der Gemeindeverwaltung Gisela Hering-Bejaoui und Andrea Stroba. Foto: Hillebrenner

Von Bärbel Hillebrenner

Hiddenhausen (WB). Wie fahren Jugendliche zur Schule? Mit dem Rad? Oder mit dem Bus? Und Senioren: Rufen sie eher einen Taxibus oder lieber gleich die beige Limousine? Die Gemeinde Hiddenhausen will von ihren Bürgern wissen, wie sie sich innerhalb und außerhalb der regionalen Grenzen bewegen. Dafür startet die Verwaltung nun eine Umfrage, deren Fragebogen an diesem Freitag an 1000 Personen unterschiedlichen Alters verschickt werden.