Veronika Wehmeier, Burkhard Goldstein, Lisa und Lothar von Bargen sowie Anja Birne freuen sich schon jetzt auf das Schneeglöckchenfest am 7. März. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB).Sattes Grün und weiße Hängeköpfchen: Schneeglöckchen gelten als die Vorboten des Frühlings. Die zarten Zwiebelgewächse sind derzeit an Bachböschungen, Wegrändern und in Gärten zu sehen. Am Samstag, 7. März, stehen die zarten Frühblüher im Mittelpunkt des Schneeglöckchenmarktes, der zwischen 11 und 17 Uhr auf Gut Bustedt stattfindet.