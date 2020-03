Von Sophie Hoffmeier

Hiddenhausen (WB). Rita Apel bezeichnet sich selbst als Grundschullehrerin, die Spaß an der Publikumsbespaßung hat. Die Texte der Poetry Slamerin reichen von nachdenklich bis kritisch. Trotzdem entbehren sie nicht einer gewissen Komik. Lange ist es her, dass es die Landfrauen zuletzt in die geografische Mitte des Kreises nach Hiddenhausen verschlagen hatte. In der Aula der Olof-Palme-Gesamtschule veranstalteten sie am Freitag ihren Kreislandfrauentag mit 200 Besuchern.