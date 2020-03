Polsterer Ulrich Hansel und seine Frau Petra sind ein eingespieltes Team. In der Werkstatt am Hainbuchenweg in Oetinghausen bekommen alte Möbel ein neues Outfit. Foto: Bärbel Hillebrenner

Von Bärbel Hillebrenner

In seiner Werkstatt in Oetinghausen stehen die Sitzmöbel aufgereiht im frischen, neuen Design: Der BVB-Sessel ist ein Hingucker aus gelb-schwarzem Sweatshirt und Jogginghose. Omas alter Stuhl ist bezogen mit der ausrangierten Jeans. Den Wohnzimmerstuhl ziert ein pinkfarbenes Abendkleid an der Rückenlehne, auf dem Sitz ist eine schwarze Lederjacke verarbeitet.

„Es sind Erinnerungsstücke, die man nicht wegwerfen möchte. Als Bezugsstoff bekommen sie ein neues Leben und werden zu einer auffälligen, ganz exklusiven Deko. So ein Stück hat niemand“, sagt Hansel. Gemeinsam mit seiner Frau Petra (56) gestaltet er die Auf- und Umrüstung von Kleidung und Möbeln. „Meine Fantasie ist grenzenlos. Und mein Herz als Polsterer geht da so richtig auf.“ Wenn er eine Frau treffe, schaue er ihr nicht ins Gesicht. „Ich gucke, was hat sie an und was könnte ich daraus machen.“

Vor allem bei Fußballfans beliebt

Seine Frau lacht: „Meinem Mann fällt immer etwas ein, egal, ob Sie ihm Rock, Hose, Kleid oder die Kittelschürze von Ihrer Oma bringen.“ Ulrich Hansel sagt selbst: „Ich kann alles nutzen, von der Socke bis zum Tanga.“

Fußball-Fans, so der Polsterer, lieben seine Kunstwerke besonders. Da kommen Bayern-, BVB- oder Arminia-Fans mit Trikot oder Schal, Shirt oder Fahne und wollen damit ihren Fernsehsessel beziehen lassen. „Kein Problem. Ich lasse sogar auf Wunsch die Etiketten mit der Waschanleitung dran. Da wird nichts weggeworfen.“

Sein auffälligster Hingucker ist ein Leosessel: Man setzt sich auf das Vorderteil eines ausrangierten Hoodies im Leopardenmuster, von dem sogar die Schlupftasche eingearbeitet ist. Der Reißverschluss sitzt an der Rückenlehne, die Kapuze hängt darüber. Der Hosenbund einer Lederhose ist unter dem Sitz angezweckt, Gürtelschlaufen inklusive. Sogar der Verschlussknopf hängt noch dran.

Wie in einer Collage zusammengenäht

„Natürlich ist das eine Heidenarbeit. Die Kleidung muss ja genau der Stuhl- oder Sesselform angeglichen werden, das geht mal nicht eben so. Ist das Stück nämlich erst mal zerschnitten, ist es eigentlich unbrauchbar und müsste in den Müll“, berichtet Petra Hansel. Sie hat sich von ihrem Mann anlernen lassen, ist heute für das Zuschneiden der Teile zuständig – ein eingespieltes Team!

Doch ist Petra Hansel mal zu forsch mit der Schere, dann hat ihr Mann immer eine Lösung parat: „Dann finde ich etwas, das musterähnlich ist und mit eingenäht werden kann.“ Denn käme eine Frau mit ihrer Kleidung in Größe 36, dann reiche der Stoff für einen Sessel ja auch nicht aus. Dann müsse ein zweites oder auch mal drittes Teil her, aus denen mehrere Formen wie in einer Collage zusammengenäht würden.

Viele Stunden arbeitet Hansel an dem Upcycling der Möbel, dafür ist er in seiner Kellerwerkstatt in Oetinghausen technisch perfekt ausgestattet. Die Arbeitsleistung für das Nähen und Beziehen könne er nicht bewerten: „Wenn jede Stunde bezahlt werden müsste, dann könnte sich so ein individuelles Möbelstück keiner leisten.“ So kostet der Leosessel um die 300 Euro.