Absagen im Bünder Land :

Rödinghauser Gesamtschule: „Bunter Abend“ des 13. Jahrgangs am Freitag, 13. März; Kulturfrühstück am 29. März; Wandertag am 1. April; Englandfahrt der neunten Klassen (29. März bis 3. April);

Dünner Flohmarkt: Secondhandbasar „Alles fürs Kind“, 21. März;

Sparkasse Ennigloh: Bewerbermesse (17./18. März).

Absagen in Enger/Spenge :

Widukind-Gymnasium: Stromwechsel-Party (14. März); außerdem alle anderen Veranstaltungen außerhalb des normalen Unterrichts;

Werburg: Vortrag zur Sonderausstellung mit Meteorologin Annika Brieber (13. März) wird verschoben;

Gemeindehaus Oldinghausen/Pödinghausen: Zwergenbasar (14. März);

Generationentreff: Sonntagscafé, 15. März;

Narzissen-Fest in Spenge (29. März).

Absagen in Herford :

Musik Kontor: Veranstaltung „one night, one soul“, 13. März, wird verlegt, Konzert von „We three“, 14. März, fällt aus;

„Herforder Nacht“ , 14. März;

e-Kirche, Kiebitzstraße 1: Familienkonzert mit „Krawallo“, 20. März, wird verschoben;

Ev.-luth. Kreuz-Kirchengemeinde Herford: Frühstück, 26. März;

Stiftung für die Bürger im Kreis Herford/Häcker-Küchen: Vorbereitungs-Workshop, 26. März; Marktplatz „Gute Geschäfte“, 7. Mai;

Messe „ Gartenlust und Kräuterduft “, 3. bis 5. April im Herforder Elsbachhaus;

Herforder Brauerei: sämtliche Besichtigungstermine.

Absagen in Vlotho :

Sportgemeinschaft Einigkeit Exter: Schüler-Hallensportfest, Weser-Gymnasium, 15. März;

Förderverein Stadtbücherei Vlotho/Kulturfabrik: Frauenfrühstück, 15. März, wird auf 30. August verschoben;

Simeonsstift Valdorf: Konzert mit Boogieman Vito Becker, 15. März;

Stadtwerke Vlotho: Tag des Wassers , 22. März.