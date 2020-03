Absagen im Bünder Land

Universum Bünde : Ray Wilson, 12. März , verschoben auf den 17. September;

Planungsausschuss: Rathaus Bünde, 12. März;

Sozialverband : Mitgliederversammlungen in Ahle, 13. März, Bünde, 21. März, Dünne, 27. März, Spradow: 3. April, und Rödinghausen: 25. April, werden verschoben;

BKK Melitta Plus : Geschäftsräume an der Hangbaumstraße 7 sind ab 13. März für Besucher geschlossen;

Rödinghauser Gesamtschule : „Bunter Abend“ des 13. Jahrgangs am Freitag, 13. März; Kulturfrühstück am 29. März; Wandertag am 1. April; Englandfahrt der neunten Klassen (29. März bis 3. April);

Gaststätte Erdbrügger : Landfrauen Enger/Herford Vortrag mit Frühstück; 14. März;

Haus des Gastes Rödinghausen : Kreativ-Markt, 15. März;

Sparkasse Ennigloh : Bewerbermesse (17./18. März).

Erich-Kästner-Gesamtschule : Sitzung des Fördervereins (17. März); Frankreichfahrt (19. bis 26. März), Bunter Abend der Q2 (26. März).

Seniorenclub im Haus des Gastes : Veranstaltungsnachmittage am 20. März und 3. April;

Dünner Flohmarkt : Secondhandbasar „Alles fürs Kind“, 21. März;

Freiherr-vom Stein-Gymnasium : Schüleraustauschfahrt nach Voiron (24. März bis 1. April); Forum Digitalisierung (24. März) und einzelne Wandertage.

Gymnasium am Markt : Schülerfahrten nach Cambrai, Brüssel (30. März bis 3. April), Rivés (25. März bis 3. April) und Hastings (29. März bis 3. April); Bunte Abende des Jahrgangs Q2 in der kommenden Woche.

Frühlingsfest : 17. bis 19. Mai.

Absagen in Enger/Spenge

AWO-Ortsverein Enger-Mitte/Besenkamp : Marktcafe, 13. März; Seniorentreff am 17. und 24. März;

Werburg : Vortrag zur Sonderausstellung mit Meteorologin Annika Brieber (13. März) wird verschoben;

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Spenge : Ökumenischer Gesprächsabend, 13. März; Flohmarkt „Rund um’s Kind“, 21. März im Wichernhaus in Lenzinghausen; Abendflohmarkt in Spenge am 27. März.

Gaststätte „Specht“ : Konzert von „Tainted 5“ , 14. März;

Kleinbahnmuseum Enger: „El Tranvia! - Milonga“ Tango-Nacht, 14. März.

Widukind-Gymnasium : Stromwechsel-Party (14. März); außerdem alle anderen Veranstaltungen außerhalb des normalen Unterrichts;

Gemeindehaus Oldinghausen/Pödinghausen : Zwergenbasar (14. März);

Generationentreff : Sonntagscafé, 15. März;

Initiative zur Vermeidung von Plastikmüll (ZOP) in Enger : Treffen am 18. März im Haus der Kulturen;

Evangelischer Frauen-Arbeitskreis : Frauenfrühstück im Gemeindehaus Enger, 21. März;

„Lust auf Leben“-Messe ; 22./23. März, Spenger Stadthalle;

Narzissen-Fest in Spenge (29. März);

Kirschblütenfest Enger, 24 bis 26. April.

Absagen in Herford/Hiddenhausen

Stadt Herford : Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Gästen sind bis 30. April abgesagt.

X Herford: vorübergehend geschlossen;

GoParc : vorübergehend geschlossen;

H2O : vorübergehend geschlossen;

Eishalle Herford : vorübergehend geschlossen;

Musik Kontor : Veranstaltung „one night, one soul“, 13. März, wird verlegt, Konzert von „We three“, 14. März, fällt aus;

Laienmusikerprojekt Philharmonic Open 2020 der Nordwestdeutschen Philharmonie : Probentag 14. März, Konzert 15. März im Stadtpark Schützenhof entfallen;

Shanty-Chor „Die Binnenschiffer“ : Konzerte am 14./15. März in der Olof-Palme-Schule;

„Herforder Nacht“ , 14. März;

Buchhandlung Auslese, Elsbach-Haus : Rafik Schami, 18. März, ersatzlos gestrichen; Anja Birne am 25. März, „Romantische Gartenreisen“ wird auf den Herbst verschoben;

e-Kirche , Kiebitzstraße 1: Familienkonzert mit „Krawallo“, 20. März, wird verschoben;

Ev.-luth. Kreuz-Kirchengemeinde Herford : Frühstück, 26. März;

Stiftung für die Bürger im Kreis Herford/Häcker-Küchen : Vorbereitungs-Workshop, 26. März; Marktplatz „Gute Geschäfte“, 7. Mai;

Messe „ Gartenlust und Kräuterduft “, 3. bis 5. April im Herforder Elsbachhaus;

Herforder Brauerei : sämtliche Besichtigungstermine;

Herforder Osterkirmes : 11. bis 19. April.

Absagen in Löhne

Posaunenchor Wittel : Jahresfest und musikalischer Gottesdienst am Sonntag, 15. März.

Musikkorps der Stadt Löhne : Konzert „Willkommen im Dschungel“ am Sonntag, 15. März.

Evangelische Kirchengemeinde Gohfeld : Musicalaufführung „Eule findet den Beat“ am Sonntag, 15. März.

Jugendkunstschule Löhne und Grundschule Löhne-Bahnhof : Projektpräsentation „Hinterhofhelden“ am Mittwoch, 18. März.

Hegering Löhne : Versammlung 18. März;

Hospizkreis Löhne : Mitgliederversammlung am Donnerstag, 19. März.

Feuerwehr Löhne : Jahresarbeitstagung am Freitag, 20. März.

Evangelische Kirchengemeinde Obernbeck : Guten-Morgen-Kaffee für Senioren an Montagen (vorerst bis Ostern ausgesetzt).

Förderverein der Grundschule Gohfeld : Jahreshauptversammlung am Montag, 23. März.

Absagen in Vlotho

Sportgemeinschaft Einigkeit Exter : Schüler-Hallensportfest, Weser-Gymnasium, 15. März;

Förderverein Stadtbücherei Vlotho/Kulturfabrik : Frauenfrühstück, 15. März, wird auf 30. August verschoben;

Simeonsstift Valdorf : Konzert mit Boogieman Vito Becker, 15. März;

Kirchenkreis Vlotho : „Voktett Hannover“, Konzert in St. Stephan, 15. März;

Weser-Sekundarschule : Vortrag zu Biodiversität: „Grün statt Grau“, 17. März;

Kulturfabrik Vlotho : „Open Stage“, 20. März; „Hausfest und Staudenmarkt“ am 26. April, „Mindener Stichlinge“ am 29. April, das Muttertagsfrühstück“ am 10. Mai;

Villa Kunterbunt/Förderverein Hoppetosse Exter : Flohmarkt, 21. März;

Stadtwerke Vlotho : Tag des Wassers , 22. März;

Brückenmarkt Vlotho ; 27. bis 29. März;

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uffeln : Gemeindereise nach Rom im März wird auf 7. bis 12. November verschoben.