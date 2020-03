Von Kathrin Weege

Hiddenhausen (WB). Als der getigerte Kater Milow am vergangenen Wochenende von seinem kleinen Streifzug ums Haus zurückkehrt, humpelt er vor Schmerzen. Wie sich später herausstellt, hat ein Unbekannter im Bereich der Schulstraße in Eilshausen auf ihn geschossen. Eine kleine Kugel steckt im Muskel seines Oberschenkels fest. „Ich bin einfach fassungslos, wie Menschen so etwas tun können“, meint Besitzerin Sabine Foitzik traurig.

Keine Wunde zu sehen

Als Milow am Wochenende vor der Tür steht, macht sich die Familie zunächst keine allzu großen Gedanken. „Auf den ersten Blick war nichts zu erkennen. Ich dachte, dass er sich vielleicht versprungen hat“, erzählt die Hiddenhauserin. Der Kater reagierte zwar, wenn man sein Bein abtastete, eine Wunde im Fell war aber nicht auszumachen. „Am Sonntagabend hatte er aber solche Schmerzen, dass klar war, wir müssen zum Tierarzt. So etwas passiert natürlich immer am Wochenende“, sagt die 55-Jährige.

Kleines Geschoss steckt im Muskel

Ihr Mann und ihre Tochter packen den kleinen Kerl mit den weißen Barthaaren und der weißen Nase in den Transportkorb. Beim Tierarzt angekommen, wird Milow abgetastet, dann direkt geröntgt. „Da war das kleine Geschoss, das wohl aus einem Luftgewehr oder einer Luftpistole stammt, direkt zu erkennen“, berichtet Foitzik. Der Tierarzt habe gesagt, dass das Projektil sehr fest im Oberschenkelmuskel sitze. Er wolle zunächst nicht operieren. „Wird es nach einer Woche nicht besser, muss er auf den OP-Tisch. Danach sieht es leider auch immer noch aus. Sein Zustand hat sich nicht verbessert. Milow bekommt nun erst einmal Schmerzmittel“, so die Besitzerin. Im Laufe der Woche ist sie zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. „Auch wenn man den Täter wahrscheinlich am Ende nicht finden wird.“

Für Familie Foitzik ist Milow etwas ganz Besonderes. Er ist ihnen vor etwa zwei Jahren zugelaufen. „Damals war er ganz verwahrlost und scheu. Wir haben ihn aufgepäppelt und später kastriert“, blickt Sabine Foitzik zurück. Seitdem lebt er bei der Familie in der Schulstraße. Inzwischen ist er zutraulich und hockt sich auch mal auf den Schoß seiner „Retter“. „Auf den Arm lässt er sich aber immer noch nicht nehmen“, erzählt die Eilshauserin, die den Kater als Familienmitglied bezeichnet.

Natürlich macht sich die Familie nun Sorgen, dass so etwas noch einmal passieren könnte, wenn Milow – oder ihre andere Katze – wieder einmal draußen ist. „Und man darf nicht vergessen: Direkt hier in der Nachbarschaft liegen eine Kindertagesstätte und eine Schule. Überall sind Kinder unterwegs“, so Sabine Foitzik.

Ähnlicher Vorfall in Oetinghausen?

Sie hat auch bei Facebook in der Gruppe „Entlaufene/gefundene Tiere Bünde und Umgebung“ von dem Vorfall berichtet und viele Rückmeldungen erhalten. Eine Frau habe dort von einem ähnlichen Vorfall in Oetinghausen berichtet, sagt die Eilshauserin.

Kommentar

Wer macht so etwas? Es ist unfassbar, dass es Menschen gibt, die grundlos auf Tiere schießen. Bei dem kleinen Geschoss, das bei Kater Milow nun im Muskel des Hinterlaufs steckt, handelt es sich wohl um eines aus einer Luftpistole oder einem Luftgewehr. Auch wenn die Verletzung nicht tödlich ist, so leidet das Tier unter Schmerzen. Leicht kann so ein Schuss auch mal ins Auge gehen. Und nicht zu vergessen: In direkter Nachbarschaft befinden sich eine Schule und eine Kita.