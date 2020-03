Lisbeth Clement feiert heute ihren 100. Geburtstag. Nach Hiddenhausen kam die Frau aus Sohland (an der Grenze nach Tschechien) wegen ihres Mannes. Der fand bei der Herforder Brauerei eine Anstellung. Foto: Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Hiddenhausen (WB). Auf die Frage nach ihrem schönsten Erlebnis muss Lisbeth Clement nicht lange überlegen: „Als der Krieg endlich vorbei war.“ 25 Jahre war die Hiddenhauserin damals alt. An diesem Dienstag feiert sie ihren 100. Geburtstag.

Bombardierung Dresdens

In der Biographie Lisbeth Clements finden die Katastrophen und Umwälzungen des 20. Jahrhunderts ihren Niederschlag. Aufgewachsen ist sie in Sohland, einer Gemeinde an der Grenze zu Tschechien. 7000 Menschen wohnen dort heute.

Lisbeth Clement kann sich gut an ihre Stelle in einem Lohnbüro erinnern. Viele Kilometer habe sie jeden Tag mit dem Fahrrad zurücklegen müssen. Irgendwann lernte sie dann ihren späteren Mann Kurt kennen, der auch aus Sohland stammte.

Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit war der Krieg vorbei – zu den Ereignissen, die sich fest in ihr Gedächtnis eingebrannt haben, zählt die Bombardierung Dresdens. Aus großer Entfernung habe sie das alles gesehen – die Angriffswellen, wie die Stadt von den Bomben zerstört wurde: „Dresden war eine herrliche Stadt, eine Kulturstadt. Und dann war alles kaputt.“

Anstellung bei Herforder Brauerei

Das war im Februar 1945, drei Monate später dann das Kriegsende. In der Erinnerung ist dies für Lisbeth Clement nicht nur mit dem Stillstand der Waffen verbunden, sondern auch mit dem Abzug der Russen: „Endlich konnte man sich wieder frei bewegen.“

Doch so ganz waren die Russen bekanntlich nicht weg. Irgendwann entstand bei den Eheleuten der Wunsch, die DDR (oder damals noch Sowjetische Besatzungszone) zu verlassen: „Mein Mann war selbstständig. Und das war da nicht so gerne gesehen.“

Eine Anstellung fand Kurt Clement bei der Herforder Brauerei, später zog seine Ehefrau hinterher. Von Anfang an haben sie in Hiddenhausen gewohnt. Ein beliebter Ort für Kurzausflüge war Bad Salzuflen, wie einigen Fotos zu entnehmen ist. Ein Bild, das beide in den besten Jahren zeigt, stammt aus dem Jahr 1956.

Ein schönes Paar

Zu den Erlebnissen, die fest im Gedächtnis verankert sind, zählt der Absturz einer Hochseil-Artistin vor dem Herforder Rathaus. Der spektakuläre Fall ereignete sich im Sommer 1947. Sie habe das von weitem gesehen.

Viele Jahre sind seit den Kurpark-Besuchen vergangen, vor drei Jahrzehnten starb ihr Ehemann. Als eine Tätigkeit, die die Hiddenhauserin besonders erfüllt, nennt sie die Arbeit im Garten: „Da hatte ich immer genug zu tun.“ Während sie erzählt, betrachtet sie gerne Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zu sehen ist – ein schönes Paar.