Der 26. Apfeltag auf dem Obsthof Otte in Hiddenhausen findet zwar erst am 13. September statt, geplant werden muss er aber schon heute. Foto: dpa

Hiddenhausen (WB). Trotz Corona-Krise nicht den Mut verlieren – wie das geht, zeigt gerade der Obsthof Otte in Hiddenhausen. Denn dort wird unverdrossen optimistisch die 26. Auflage des beliebten Apfeltages geplant, der in diesem Jahr am 13. September über die Bühne gehen soll.