Von Moritz Winde

Hiddenhausen (WB). Wie verzweifelt muss man sein, sein Haus in die Luft zu sprengen? Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat genau dies ein 67-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Hiddenhausen getan. Rettungskräfte konnten den Rentner nur noch tot bergen.