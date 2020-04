Rapsfelder erfreuen alljährlich Menschen und viele Kleinlebewesen wie hier die Hummel. Zeitiger als in anderen Jahren zeigen die wichtigen Nutzpflanzen aktuell einen gelben Schimmer – und bieten bald eine leuchtende Augenweide.

Hiddenhausen (WB). Gerade in diesen herausfordernden Zeiten erfreut man sich umso mehr an dem schönen Wetter und der Natur. Eine weithin leuchtgelbe Augenweide werden bald wieder die heimischen Rapsfelder sein. Denn zeitiger als in anderen Jahren zeigen sie aktuell einen gelben Schimmer.