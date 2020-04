So sieht das fast fertige Schmuckstück in Eilshausen aus der Vogelperspektive aus. Foto: Jan Beyer

Von Lars Krückemeyer

Hiddenhausen (WB). Der Bau liegt perfekt im Zeitplan und der Ball könnte sogar etwas eher als erwartet auf dem neuen Kunstrasen des Eilshauser Sportplatzes rollen. Aber auch den Fußballern der Spvg. Hiddenhausen macht Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. „Wir sind in der finalen Bauphase, das Vorhaben wird in Rekordzeit umgesetzt. Aber der Termin für die Einweihung steht noch in den Sternen“, sagt Vorstandsbeisitzer und Gemeinde-Sport-Verbandsvorsitzender Manfred Priebe.

Der ehemals ungeliebte Aschenplatz in Eilshausen kommt in sattem Grün daher, in dieser Woche werden zunächst Spezialsand und im Anschluss Kork auf dem neuen Belag verteilt. Es folgt die Verlegung der Linien, dann werden die beiden Tore aufgestellt. „Die sind im Preis mit drin“, sagt Priebe. Seit November sind die Arbeiten im Gang. Zur Erinnerung: 660.000 Euro werden in den dritten Kunstrasenplatz der Gemeinde Hiddenhausen investiert.

Pflastersteine werden verlegt

Ein neues Geläuf bekommt die Sportstätte auch um das komplette Spielfeld. Statt mitunter schlammigem Untergrund gibt es Pflastersteine an den Linien. Den Eingang bildet ein vier Meter breites Tor mit zwei Flügeltüren, damit die für die Platzpflege benötigten Maschinen problemlos durchpassen.

Wird ansonsten nahezu alles neu gemacht, bleiben die Umkleiden und sanitären Anlagen wie sie sind – innen zumindest. Denn für die äußere Gestaltung hat sich die Spielvereinigung etwas Besonderes überlegt. In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum, der Olof-Palme-Gesamtschule sowie einem Graffitikünstler sollen der Kabinentrakt und die Zuschauertribüne neu gestaltet werden. „Das wollen wir professionell machen, die jungen Künstler haben freie Hand für die Motive“, erklärt Manfred Priebe. Als Nebeneffekt hofft er, dass es dadurch in Zukunft dort keine unschönen und lästigen Schmierereien mehr gibt.