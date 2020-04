Hiddenhausen (WB). Das Einfamilienhaus an der Holtstraße in Hiddenhausen, das bei einer Explosion Anfang April stark beschädigt wurde, wird abgerissen.

Das Unternehmen Thorsten Bänisch Dienstleistungen & Containerdienst aus Oerlinghausen ist von der Versicherung der Hinterbliebenen beauftragt worden. Da das Haus wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden darf, gestaltet sich der Abriss aber schwierig.

Ein Entkernen des Gebäudes vorab ist nicht möglich. Das Trennen der unterschiedlichen Materialien muss Schritt für Schritt während des Abrisses erfolgen, der damit deutlich länger dauern wird als sonst üblich.

Das Unternehmen hat jedoch Erfahrung mit solch schwierigen Abrissverfahren. So sorgten Mitarbeiter unter anderem auch im Hochhaus am Lübbertor in Herford, das vor gut einem Jahr in Flammen stand, für die Entkernung.