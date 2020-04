Die Feuerwehr im Einsatz am Brandort in Hiddenhausen. Foto: Christian Müller

Hiddenhausen (WB/cm). Am späten Samstagabend brach in einem Wohnhaus im Ortsteil Eilshausen ein Feuer aus. Die Bewohner, laut Feuerwehrangaben eine sechsköpfige Familie, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Durch den Brand wurde das Wohnhaus an der Gärtnerstraße zerstört, die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Einsatz.