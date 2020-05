Jana (8) findet es spannend, ihre ausgesuchten Bücher zum Entleihen selbst einscannen zu können. Gemeinsam mit ihrer Schwester Lena hat sie am Dienstag erstmalig nach Wochen wieder die Bücherei besucht. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen(HK). „Ich bin sehr froh, endlich wieder ausleihen zu können. Die Romanserie ­‚Warrior Cats‘ kann ich nur empfehlen”, sagt Lena und hält einen dicken Wälzer unter den Scanner. Am Dienstag hat die Gemeindebücherei ihre Türen wieder geöffnet. Der Publikumsverkehr läuft allerdings jetzt ein wenig anders.

„So lange wie nötig, so kurz wie möglich”, lautet die Devise, unter der Christine Kuske und ihr Team Leseratten nun wieder begrüßen. „Man muss zur Zeit Mitglied sein oder werden, um zur Ausleihe herein zu können. Einfach nur ein gemütlicher Aufenthalt ist momentan leider nicht möglich”, bedauert die Bücherei-Chefin.

Sieben Besucher gleichzeitig

Verletzungsbedingt hatte sich die Wiederöffnung um eine Woche verschoben, jetzt klingelt beständig das Telefon. „Für viele Leute ist ein Hauptanliegen, Bücher, die nun schon seit Wochen bei ihnen herumliegen, loszuwerden”, hat die Bibliothekarin festgestellt. Schüler, die über das Büchertaxi in der Schule ausgeliehen haben, könnten die Bücher gern direkt in der Bibliothek wieder abgeben. Der blaue Rückgabekasten bleibe allerdings aus hygienischen Gründen weiterhin geschlossen, sagt Christine Kuske. Dafür steht nun ein Rollregal neben dem Eingang zur Ablage der Rückgaben bereit.

Um den Besucherverkehr zu entzerren, sind die Tage zweigeteilt: montags bis freitags ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet, hauptsächlich für Rückgaben und zur Abholung der unter „Bibliothek to go” vorbestellten Literatur. Ausleihen ist dienstags bis freitags von 13 bis 17 Uhr möglich.

„Wer nur seinen Ausweis für die Online-Ausleihe verlängern möchte, muss dafür nicht vorbei kommen. Das können wir telefonisch regeln”, sagt Christine Kuske. Sieben Besucher können derzeit gleichzeitig in die Bücherei. Froh sei sie, dass sich die Kundschaft am ersten Tag gut über die Öffnungszeit verteilt habe. Dass in absehbarer Zeit auch mehr Menschen durch die Regale stöbern können, schließt sie nicht aus: „Aber erst einmal muss sich das Ganze einspielen”.

Aufenthalt mit Gesichtsmaske

Die Infektionsschutzmaßnahmen sehen folgenden Ablauf vor: Der Eingang befindet sich wie gehabt auf der Seite des Parkplatzes an der Pestalozzistraße, wieder raus geht es zum Rathausplatz. Wer eintreten möchte, muss einen Mund-Nase-Schutz tragen, sich am bereitstehenden Spender die Hände desinfizieren und einen Zettel ausfüllen, auf dem die Mitgliedsausweisnummer und die Zeit des Aufenthaltes notiert wird.

Diese Informationen dienten der Kontaktnachverfolgung im Fall einer Infektion und würden nach vier Wochen wieder vernichtet, sagt Christine Kuske. Die ausgesuchten Schmöker werden wie beim Einkauf im Supermarkt in einem Korb zum Tresen getragen. Dort scannen Ausleihende nach Einlesen ihres Ausweises die Bücher selbst ein. Unterstützende Anleitung dazu und die gewohnte Beratung gibt es vom Büchereipersonal, das – natürlich geschützt durch eine Plexiglasscheibe – hinter dem Tresen sitzt.