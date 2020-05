So soll der Neubau für die Kita Taka-Tuka-Land aussehen. Das Gebäude bietet 600 Quadratmeter Platz und ist zweigeschossig geplant, damit nicht zu viel vom Außengelände wegfällt. 55 Kinder in drei Gruppen sollen hier ab August 2021 spielen können.

Von Karin Koteras-Pietsch

Hiddenhausen (WB). Exakt 40 Familien hat die Kita Taka-Tuka-Land in diesem Jahr bei der Anmeldung absagen müssen. Um dem Bedarf entgegen zu steuern hat der Trägerverein beschlossen, die Kita an der Michaelisstraße in Lippinghausen zu erweitern. Mit der Änderung des Bebauungsplans für das Gelände angrenzend an den Rathausplatz wird sich der Gemeindeentwicklungsausschuss am Montag, 18. Mai, in seiner Sitzung beschäftigen. „Bekommen wir grünes Licht, werden wir im Oktober mit den Bauarbeiten beginnen. Eröffnung soll dann August 2021 sein“, sagte am Donnerstag Kita-Leiterin Nadine Kerber.

Aktuell hat die Kita vier Gruppen mit 72 Kindern im Alter von einem halben Jahr bis zum Schuleintritt. Hinzu kommen sollen drei Gruppen, Gruppe I für zehn Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, Gruppe II für 20 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und Gruppe III für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Gemeinsamer Haupteingang

„Der neue Bereich soll direkt neben die bestehende Kita gebaut, aber separat geführt werden. Sieben Gruppen in einem Gebäude, das wäre einfach zu groß. Deshalb wird kein direkter Anbau geschaffen, vielmehr wird die neue Kita als getrenntes Gebäude gebaut. So können wir weiter einen hohen qualitativen Standard in einer angenehmen Größe anbieten“, erläutert Nadine Kerber. Dennoch sollen die Häuser mit einem gemeinsamen Haupteingang verbunden werden. Dieser liegt direkt bei den Parkplätzen. Zu den bestehenden 700 Quadratmetern kommen durch den Neubau weitere 600 Quadratmeter Fläche hinzu.

Um nicht zu viel von dem 1500 Quadratmeter großen Außengelände zu „opfern“, wird das neue Gebäude auf dem Teil des Geländes, wo einst der Minipreis stand und heute eine Schotterfläche ist, zweigeschossig geplant. Im Obergeschoss werden Personal- und Verwaltungsräume untergebracht sowie eine Großküche. Für die Kinder soll sich lediglich ein Bewegungsraum im Obergeschoss befinden, der auch über einen Aufzug erreichbar sein wird.

Neubau kostet 2 Millionen Euro

„Darüber hinaus sind in dem neuen Gebäude neben den Gruppenräumen auch zusätzliche Räume wie ein separater Bewegungsraum, ein Besprechungs- und Pausenraum für die Mitarbeiter, ein Raum für Elterngespräche und einiges mehr geplant“, sagt Nadine Kerber. Das Außengelände soll aber von allen sieben Gruppen gemeinsam genutzt werden.

Für den Neubau sind insgesamt 2 Millionen Euro veranschlagt. „Einen Teil der Summe bekommen wir aus Landesmitteln, den Rest finanziert ein Investor“, sagt Kerber. Die Kita Taka-Tuka-Land in Lippinghausen ist 2013 eröffnet worden. Anfang 2019 hat der Taka-Tuka-Land e.V. eine weitere Kita in Spenge eröffnet. „Beim Bau der ersten Kita in Lippinghausen und beim Kita-Bau in Spenge hatten wir das gleiche Finanzierungsmodell und haben damit gute Erfahrungen gemacht“, so Kerber.