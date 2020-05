Die Bünder Straße in Eilshausen: Hier wurde Raschad A. (30) am 30. Mai vergangenen Jahres erstochen. Foto: Kathrin Weege

Von Bernd Bexte

Hiddenhausen (WB). Eigentlich sollte am Freitag vor dem Landgericht Bielefeld erneut über die Bluttat von Eilshausen verhandelt werden. Der Termin wurde jedoch vertagt, da der Streit um „eines der wesentlichen Beweismittel“, wie Verfahrensbeteiligte formulieren, anhält. Gemeint ist die Aussage des ominösen Zeugen „Nuri“ zum Tathergang am 30. Mai vergangenen Jahres. Damals war der 30 Jahre alte Raschad A. auf offener Straße in Eilshausen niedergestochen worden. Auf der Anklagebank sitzen seit Ende vergangenen Jahres die Brüder Ismet (31) und Ferhan A. (33) .