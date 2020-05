Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit pendelt, will flott und gefahrenarm unterwegs sein. Die Grünen regen deshalb an, dass sich die Gemeinde Hiddenhausen mit den Städten Herford und Bünde verständigt, um einen interkommunalen Radweg zu schaffen. Foto: dpa

Von Daniela Dembert

Hiddenhausen (WB). Soll das Verkehrsaufkommen, insbesondere beim täglichen Pendlerverkehr, langfristig reduziert werden, müssen attraktive und praktikable Alternativen her. Auf Antrag der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat der Gemeindeentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Stein in Richtung interkommunaler Radwegeverbindung ins Rollen zu bringen.