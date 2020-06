Familie Heitmann blickt auf eine 200 Jahre dauernde Schausteller-Tradition zurück. Vater Robert gehört der siebten Generation an, Tochter Madeleine der achten. Beide würden ihr Unternehmen gerne mit einer Mini-Kirmes auf dem Betriebshof erhalten. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Hiddenhausen (WB). Schausteller Robert Heitmann (54) könnte der erste Inhaber seines 200 Jahre alten Familienbetriebes sein, der bei herrlichem Wetter vor seinem Betriebshof in Hiddenhausen sitzt und dabei zuschaut, wie der ganze Laden so langsam in die Pleite rutscht.