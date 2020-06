Seitdem das Coronavirus den Alltag und damit das Einkaufen auf den Kopf gestellt hat, können oder wollen ältere und kranke Menschen nach Möglichkeit zu Hause bleiben. „Ich traue mich einfach nicht mehr, mich an der Fleischtheke in eine Schlange zu stellen“, sagt Dr. Ursula Brinkmann.

Auf frisches Fleisch und warme Hausmannskost will die Ehrenvorsitzende der Gutenberg-Gesellschaft aber nicht verzichten. Da der Familienbetrieb am Wellbrocker Weg einen Lieferservice aber aus personellen Gründen nicht vorhalten kann, kommt Horst Erdbrügger natürlich wie gerufen.

„Ich bin gleich wieder da“: Um die Fracht zu den Risikogruppen bringen zu können, muss manchmal kurz in zweiter Reihe gehalten werden. Foto: Moritz Winde

Er sei durch den Leiter eines Supermarktes auf die Idee gebracht worden, erzählt er. „Und da ich zur Zeit im Altenheim wegen Corona nicht helfen kann, will ich mich auf diese Weise einbringen.“ Der ehemalige Maschinenbauer ist ein alter Hase im Ehrenamt, war schon bei der Tafel und der Diakonie.

Er weiß also, wo der Schuh drückt. „Es ist wichtig, dass die Leute in dieser Krise nicht auf ihre lieb gewonnen Gewohnheiten verzichten müssen.“ Wobei Horst Erdbrügger betont, nicht nur aus reiner Nächstenliebe zu handeln. Der Job mache ihm selbst großen Spaß. „Und die grauen Zellen werden trainiert. So bleibt man fit.“

Täglich gegen 11 Uhr fährt der 80-Jährige in seinem dunklen Skoda am Hintereingang der Fleischerei vor. Bis dahin sind die telefonischen Bestellungen eingepackt und können im Kofferraum verladen werden. Bis zu zwölf Haushalte pro Tour steuert der Rentner an. „Heute müssen wir erst nach Sundern und Schweicheln. Das frische Fleisch muss schnell ausgeliefert werden, da ich keine Kühlung habe“, sagt er.

Bevor’s losgeht, kündigt er sein Kommen an: „Bin in zehn Minuten da“, lässt Horst Erdbrügger den Besteller wissen. „Ist Recht, bis gleich. Und danke“, kommt es zurück. Die Anmeldung sei entscheidend, damit die Leute Bescheid wüssten.

An viel befahrenen Straßen mit schwierigen Parkmöglichkeiten müssen die Kunden aus ihren Wohnungen an die Straße kommen und dort die Ware in Empfang nehmen. Und natürlich bleibe immer etwas Zeit für ein kurzes Pläuschchen. Der 80-Jährige bringt eben nicht nur Essen.

Bezahlt wird an der Tür oder per Vorkasse. Horst Erdbrügger nimmt für seine Dienste keinen einzigen Cent. Nicht einmal das Benzingeld will er von Fleischermeister Nils Overbeck haben. Er brauche es nicht. „Das stecke ich dann immer in die Kaffeekasse.“