Denn bevor es in Kirchlengern brannte, waren auf dem Friedhof in Schweicheln gegen 15.45 Uhr bereits Zypressen in Flammen aufgegangen. Gegen 16.20 Uhr musste die Hiddenhauser Feuerwehr dann an die Ziegelstraße ausrücken. Hier brannten etwa 100 Quadratmeter Gras und Heu auf einer Wiese.

Ein weiterer Brand wurde gegen 16.45 Uhr aus Löhne/Mennighüffen gemeldet: Am Brockäckerweg war es zu einem Heckenbrand auf einer Fläche von gut zwei Quadratmetern gekommen. Gegen 18.10 Uhr brannte an der Oststraße in Mennighüffen dann eine 15 Quadratmeter große Grünfläche im Bereich der so genannten Blutwiese. Im Zuge der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass es dort schon in den Nachmittagsstunden zu einem kleineren Brand der Grünfläche gekommen war.

Fahndung ohne Erfolg

In allen Fällen konnten die Feuer schnell gelöscht und somit größere Schäden verhindert werden. Bei den Bränden in Schweicheln und Kirchlengern konnten Zeugen in Tatortnähe jeweils einen etwa 17 Jahre jungen Mann beobachten, der mit einem Fahrrad unterwegs war und hell bekleidet gewesen sein soll. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch starke Polizeikräfte nach dem vermeintlichen Brandstifter verliefen jedoch ohne Erfolg.

Weitere Zeugenhinweise werden unter Telefon 05221/8880 angenommen.