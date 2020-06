Zahlen im Kreis Herford steigen – 16 Corona-Fälle bislang in Flüchtlingsheim

Kreis Herford (WB). In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Herford sind derzeit 16 bestätigte Fälle bekannt – zwei mehr als am Samstag. Dort hatte das Gesundheitsamt des Kreises einen Massentest angeordnet, nach dem ein Bewohner positiv auf Corona getestet wurde. Bisher liegen für 203 Menschen die Ergebnisse vor.